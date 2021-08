Como manter o foco dos exercícios físicos no inverno

Algumas medidas ajudam a treinar com mais vontade nesta época do ano

Com a chegada do frio, muitas pessoas acabam tendo dificuldades em conseguir motivação para treinar. É só diminuir a temperatura que dá uma preguiça de fazer exercício, não é mesmo? No entanto, não se deve diminuir o ritmo só porque o tempo mudou. Na verdade, para quem busca emagrecer ou ganhar melhor definição muscular, esse é o momento ideal, já que, para manter o corpo aquecido, o gasto calórico é potencializado nesta época do ano.

Veja a seguir algumas dicas para você vencer o clima e continuar a rotina de exercícios físicos, mesmo no inverno.



Escolha horários confortáveis

Um dos maiores desafios nos dias frios é se levantar da cama. Pela manhã, costuma marcar as menores temperaturas; por isso, caso a sua rotina permita, tente treinar na hora do almoço ou no final da tarde, pois é quando a temperatura está mais amena e, assim, a sua disposição será maior e será mais fácil driblar o desânimo causado pelo frio.

Atenção para a vestimenta

Se manter aquecido é necessário, mas isso não significa que deva usar roupas pesadas ou inadequadas para os exercícios físicos. As roupas utilizadas durante o treino precisam ser leves e flexíveis, ao mesmo tempo que devem auxiliar no controle da temperatura corporal. Em treinos externos, utilize luvas, óculos e toucas, para minimizar a perda de calor do corpo.

Não se esqueça de alongar e aquecer antes do treino

O alongamento e o aquecimento vão preparar os músculos e as articulações para o esforço que será realizado. Especialistas explicam que há um aumento da circulação sanguínea e, consequentemente, da temperatura corporal durante a atividade, o que faz da prática ainda mais importante de ser realizada durante o inverno, quando os músculos ficam mais contraídos e aumentam os riscos de lesões. Além disso, ao aquecer corretamente, há ainda uma adequação das demandas energéticas, visto que o metabolismo aeróbico – que usa oxigênio como fonte de combustível – é antecipado, evitando maior consumo de energia e fadiga precoce.

Opte por exercícios que espantem o desânimo

Para não perder o ritmo na época mais preguiçosa do ano, escolha uma modalidade que goste e seja agradável de realizar no frio, pois isso pode ajudar na hora de sair da cama. Há opções que podem ser realizadas em casa, como dança, yoga, pilates e lutas.

Já quem costuma treinar ao ar livre, mas não suporta as temperaturas baixas, pode aderir às academias, desde que sejam bem ventiladas, por conta da pandemia. Este é o momento favorável para isso, pois elas estão mais vazias, protegem do frio e são mais confortáveis para se exercitar do que na rua ou no parque. Adeptos da corrida, por exemplo, podem fazer esteira ou treinos na bike, no elíptico, na escada e no remo estacionário.

O HIIT (treino intervalado de alta intensidade) é outra excelente opção para quem deseja espantar a monotonia do inverno. Essa atividade queima até 550 calorias, e, por ser dinâmica e de curta duração, não dá tempo para o seu corpo esfriar ou perder o pique. O HIIT também pode ser planejado com o objetivo de ganho de força e de massa muscular ao usar exercícios para esse fim, como agachamento, rosca direta, afundo, remada, etc.

Ter uma companhia é outro fator que pode motivar ainda mais a constância da atividade física, pois, quando um estiver desmotivado, o outro poderá influenciar e incentivar a manter o projeto de vida saudável.

Foto: Divulgação, istock