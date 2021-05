Referência de investimento social privado do Brasil, Instituto Embraer celebra 20 anos

O Instituto Embraer de Educação e Pesquisa, uma das maiores referências de investimento social privado do Brasil, comemora 20 anos. A data será celebrada amanhã, em um evento virtual com transmissão ao vivo pelo canal do Instituto no YouTube (https://youtu.be/CRbd4m2Qt60).

Com uma história marcada pela geração de oportunidades de transformação social, a iniciativa surgiu em maio de 2001 com o propósito de oferecer um ensino de qualidade a jovens talentos em situação de vulnerabilidade, em busca de um futuro melhor.

O primeiro projeto – o Colégio Embraer Juarez Wanderley, direcionado aos alunos do ensino médio, oriundos da rede pública da região de São José dos Campos, SP – foi apenas o início de uma sequência de ações filantrópicas perenes, que se multiplicaram ao longo dessas duas décadas por meio de parcerias e do espírito voluntário, com aprendizados mútuos.

Instituto Embraer

“O Instituto Embraer faz parte de um ecossistema de geração e disseminação de conhecimento que estimula a formação de qualidade de nossos colaboradores, a competitividade da indústria aeronáutica nacional, promove o desenvolvimento científico e impacta positivamente a sociedade como um todo”, disse Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer. “A educação foi a base da criação da Embraer e continua sendo pilar fundamental para o crescimento sustentável da companhia. Por isso, nossas ações sociais estão alinhadas com nossa visão de futuro e com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG)”.

Incluindo a unidade Casimiro Montenegro, em Botucatu – SP, os colégios Embraer já formaram mais de 4 mil alunos, com números próximos a 100% de aprovação em universidades, da quais mais de 80% em instituições públicas. Além disso, outras milhares de famílias são anualmente impactadas positivamente por meio dos outros projetos sociais que se multiplicam, como o Programa de Parceria Social (PPS), que já apoiou diretamente 180 projetos educacionais nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis. Em média, o investimento social da Embraer é da ordem de R$ 20 milhões por ano.

Asas do Bem

O Instituto Embraer coordena também programas específicos de fomento ao voluntariado por meio de parcerias com organizações públicas e privadas. Recentemente foi relançada uma nova versão da plataforma Asas do Bem, portal on-line que permite o relacionamento entre Organizações da Sociedade Civil e colaboradores da Embraer que desejem se tornar voluntários.

O desenvolvimento de novas ações tem sido impulsionado pelas competências dos profissionais da empresa, que se unem e atraem outros especialistas do país para ajudar a sociedade por meio de mentorias, frentes de diversidade entre outros. Somente durante esse período de pandemia, as atividades remotas de voluntariado somam mais de 4 mil horas que impactaram mais de 6 mil pessoas.

As ações sociais são conduzidas de forma alinhada ao poder público, parceiros locais e colaboradores voluntários, e contam com uma crescente participação das comunidades locais na definição de prioridades estratégicas, por meio de consultas públicas e pesquisas de opinião.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.