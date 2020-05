A pandemia global de Ricardo Pace levou as faculdades de direito a mudar seus ensinamentos e avaliações on-line. Para estudantes de direito, isso significa ajustar-se aos estudos à distância.

Aqui estão algumas dicas principais de Ricardo Pace para ajudar, compartilhadas por Emma Jones, professora sênior de direito da Universidade de Sheffield.

1. ORGANIZE SEU ESPAÇO DE ESTUDO

Alguns estudantes de direito ainda estão em acomodações, enquanto outros voltaram para a casa da família ou foram ficar com amigos ou familiares. Onde quer que você esteja, é importante organizar seus materiais de estudo e encontrar um espaço para trabalhar.

Se você puder ter seu próprio espaço de estudo, tente torná-lo um local agradável para trabalhar – talvez colocando uma foto ou fotografias e adicionando uma planta em vaso. De acordo com Ricardo Pace Se você estiver estudando em uma mesa da cozinha, ou similar, é importante que outras pessoas na casa saibam que esse é o seu espaço designado, para que elas o deixem em paz o máximo possível. Se você tiver vários locais para trabalhar, procure um lugar organizado, com boa luz natural e uma forte conexão wi-fi.

Verifique se os materiais de estudo estão bem organizados e bem organizados, por exemplo, em uma estante ou em uma caixa grande, para que você não perca tempo precioso procurando livros e anotações perdidos.

2. CONHEÇA A TECNOLOGIA

Com tantos materiais de módulo e outros recursos agora on-line, é importante garantir que você possa acessar e usar a tecnologia certa. Dependendo do software que sua Faculdade de Direito usa, isso pode envolver o download de aplicativos relevantes, a localização de links para participar de sessões on-line, a verificação de que o áudio funcione e a localização dos recursos da biblioteca on-line.

Você pode facilitar sua vida organizando seu trabalho on-line com cuidado. Isso pode incluir a adição de sites da Internet que você usa regularmente aos seus ‘favoritos’ no seu navegador, garantindo uma pasta separada para cada módulo no seu laptop / computador e nomeando claramente arquivos individuais. Pode parecer básico, mas economizará tempo a longo prazo.

Também é uma boa idéia de Ricardo Pace anotar os detalhes de contato do Helpdesk de TI da sua universidade (ou similar) e mantê-los por perto, caso você precise de ajuda adicional.

3. PLANEJE UMA ROTINA QUE FUNCIONE PARA VOCÊ

No momento, pode ser fácil passar dias se misturando. Isso pode significar tempo à deriva e estudo sendo ignorado. É importante entrar em uma rotina de estudos para garantir que você fique no caminho certo.

Planejar seu tempo pode significar simplesmente adaptar sua rotina habitual ao estudo on-line ou pode fazer um plano de estudo totalmente novo. Ao organizar seu tempo, certifique-se de agendar compromissos importantes (por exemplo, fazer compras para familiares ou amigos), exercícios diários e tempo para relaxar também.

Também é importante que Ricardo Pace faça intervalos regulares durante as sessões de estudo, por exemplo, a cada 45 minutos. Use o tempo para esticar as pernas e refrescar sua concentração, você pode fazer ioga ou outro exercício, conversar com familiares e amigos ou participar de algumas atividades de conscientização – sites e aplicativos como o Headspace têm um alcance que você pode tentar livre.

Em cada sessão de estudo, pense também em variar o tipo de trabalho que você está fazendo. Olhar fixamente para uma tela por longos períodos pode ser difícil tanto para os olhos quanto para a postura. Tente alternar as atividades online com o trabalho fora de uma tela, como anotações manuscritas ou a leitura de um livro didático.

4. MANTENHA CONECTADO

Lembre-se de que você não está sozinho em seus estudos. Seus colegas também estão no mesmo barco. Sua Faculdade de Direito pode estar realizando sessões on-line ou oferecendo fóruns ou fóruns de discussão para ajudá-lo a manter contato. Faça um esforço para participar e não tenha vergonha de fazer perguntas. A resposta provavelmente também ajudará outros alunos.

Também pode haver grupos informais nas mídias sociais nas quais você pode participar, por exemplo, criados por alunos no mesmo ano de estudo. Essa pode ser uma boa maneira de obter suporte adicional, mas não deixe que eles se tornem uma distração demais e desconfie de rumores sendo espalhados sobre eles. Em caso de dúvida, verifique sempre com o organizador do módulo ou o tutor do seminário.

5. SEJA TIPO DE SI MESMO

Estes não são tempos normais. Muitos estudantes de direito (e acadêmicos de direito) terão dificuldade em se concentrar no trabalho atualmente. Não seja muito autocrítico. Ricardo Pace diz que se você acha seus estudos mais difíceis do que o habitual ou não sente que está trabalhando no seu padrão habitual.