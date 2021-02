Nova plataforma permite que produtores comecem a vender conteúdos digitais em um minuto

VendeRei apresenta modelo inovador para um mercado que se consolidou como opção rápida e eficiente de empreendedorismo

A possibilidade de comercializar cursos, livros, palestras, seminários, consultorias e uma gigantesca variedade de conteúdos de forma digitalizada já atraía uma verdadeira multidão de produtores antes da chegada da pandemia. Mas com o isolamento social, esta alternativa acabou se tornando essencial para um número ainda maior de pessoas.

Com o objetivo de fazer com que essa atividade se torne ainda mais fácil e lucrativa para esses empreendedores, acaba de entrar em operação a VendeRei, plataforma especializada em venda de conteúdos digitais. Com um sistema que permite a qualquer pessoa criar um link para começar a vender seus produtos em um minuto, a empresa se posiciona como a nova geração de provedores deste tipo de serviço.

O empreendimento é fruto da experiência de um recordista na venda de conteúdo digitais, o americano Kevin Porter, que aprendeu a falar português assistindo novelas e se tornou um dos professores de inglês para brasileiros de maior sucesso no Youtube, somando 450 mil inscritos em seu canal.

“Conviver diariamente com as dores de quem atua nesta atividade foi revelador sobre as necessidades de aprimorar o suporte a estes empreendedores e as oportunidades de negócios que este mercado oferece. Esta é a missão da VendeRei”, afirma.

A empresa disponibiliza aos produtores e aos afiliados uma estrutura completa de meios de pagamento que permite a eles negociarem seus infoprodutos com qualquer pessoa, independentemente da localização, por meio de todos os instrumentos oferecidos pela indústria financeira.

De acordo com o CEO da VendeRei, Douglas Almeida, um dos grandes gargalos para um produtor iniciar sua operação neste segmento é a burocracia, uma vez que normalmente ele precisa passar por diversas etapas de cadastro, checagem e avaliações até chegar a receber o link para distribuir e iniciar suas vendas.

“O produtor de conteúdo digital é um profissional que primeiro investe para desenvolver seu material e precisa começar a ter faturamento imediatamente para não ficar descapitalizado. Pensando nisso, a VendeRei desenvolveu uma solução que permite a inversão desta lógica. Ele já é autorizado a começar a vender imediatamente enquanto todas as verificações de praxe são realizadas”, diz.

“Link de 1 minuto”

A ferramenta é chamada “Link de 1 minuto” e segundo estudos da VendeRei, tem potencial de revolucionar a comercialização de conteúdo digital. “Nossa proposta é fazer história e anunciar a chegada da segunda geração das plataformas de pagamento para venda de conteúdos digitais”, afirma Almeida.

VendeRei

O início das atividades da VendeRei ocorreu em 15 de fevereiro e as perspectivas já começaram otimistas. “Estamos apresentando os diferenciais da plataforma para alguns dos maiores vendedores de conteúdo online do país e já estamos tendo ótimos feedbacks dos maiores produtores do Brasil”, conclui Almeida.

Imagem de 3D Animation Production Company por Pixabay