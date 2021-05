Pâmela Rosa vence e Letícia Bufone fica em 2º no Dew Tour, nos EUA

O skate brasileiro fechou as finais do Dew Tour, neste domingo (23), com um total de seis pódios. O Street feminino ficou muito perto de ocupar os três primeiros lugares do evento, com Pâmela Rosa campeã, Rayssa Leal em segundo lugar e Letícia Bufoni na quarta posição – o terceiro ficou com a holandesa Roos Zwetsloot. Além do trio da Seleção Brasileira, os paraskatistas Felipe Nunes e Vinicios Sardi conquistaram ouro e bronze, respectivamente, tanto no Park quanto no Street. Felipe Gustavo também representou o skate brasileiro nas finais do Street, finalizando o evento na sexta posição.

Pâmela Rosa

“Eu fico muito feliz em estar aqui e poder representar muito bem o meu país. Graças a Deus consegui dar o meu melhor no campeonato e agora é me preparar para Roma. Na próxima semana a gente tem outra competição e vamos com tudo. É a última competição antes das Olimpíadas, é a que dá o título mundial. Então eu vou com muita vontade e muito feliz para dar meu melhor”, destaca Pâmela Rosa.

+ TÓQUIO 2020: Confira as 230 vagas conquistadas pelo Time Brasil

Rayssa Leal

“Estou muito feliz por toda a vibe da galera, todo mundo torcendo. Estava muito ansiosa por esse campeonato e vem aí o mundial de Roma. Estou muito preparada e ansiosa também”, comenta Rayssa Leal.

Dew Tour

O Dew Tour foi o penúltimo evento da corrida classificatória do Street para os Jogos de Tóquio. A competição que definirá as vagas olímpicas será o Mundial de Roma, de 31 de maio a 6 junho.

“O campeonato foi muito incrível. As meninas estavam andando super bem. Estou muito feliz pela Pâmela e pela Rayssa, que ficaram no pódio, levantaram nossa bandeira. A gente fez um combinado que a gente queria um pódio total brasileiro. Infelizmente não deu por muito pouco, mas ainda tem Roma. Quem sabe em Roma a gente consegue esse pódio brasileiro”, completa Leticia Bufoni.

Seleção Brasileira Olímpica de Park

O Dew Tour marcou a última competição da corrida olímpica do Park. O skate brasileiro fecha o evento com o limite de seis vagas conquistadas. Luiz Francisco, Pedro Barros, Pedro Quintas, Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp são os nomes que representarão o Brasil nos Jogos de Tóquio.

Comitê Olimpico do Brasil

Fonte: CBSK