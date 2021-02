Concurso público para Polícia Federal é o mais esperado pelos brasileiros em 2021

Provas da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional também integram a lista das carreiras públicas mais aguardadas no país

Um recente levantamento realizado pelo Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação para concursos públicos, apontou os dez concursos públicos mais esperados para 2021 em todo o Brasil.

O destaque da lista são as vagas da Polícia Federal (PF). Na sequência, aparecem os cargos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), formando o TOP 3. Entre os dez concursos mais aguardados, os órgãos da Polícia correspondem sozinhos pela metade do interesse dos candidatos.

Para os que desejam ingressar na PF, o salário inicial é de R$ 12.522,50 para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista e de R$ 23.692,74 para Delegado. Para os que almejam passar na prova da PRF, o salário inicial é de R$ 9.899,88 para o cargo de Policial Rodoviário. Já para os que querem seguir carreira no DEPEN, o salário inicial para o cargo de Especialista Penal é de R$ 5.865,70, e para a vaga de Agente Penal, o salário inicial é de R$ 6.030,23.

Segundo o ranking do Gran Cursos Online, em quarto lugar está o concurso para o Ministério Público da União (MPU), seguido pelo certame da Fundação Nacional do Índio (Funai). Veja, abaixo, a listagem completa dos concursos públicos com maior interesse nesse ano.

Concursos 1. Polícia Federal 2. Polícia Rodoviária Federal 3. Departamento Penitenciário Nacional 4. Ministério Público da União 5. Fundação Nacional do Índio 6. Senado Federal 7. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 8. Polícia Militar de São Paulo 9. Polícia Civil de São Paulo 10. Banco do Brasil

O ano de 2020 foi um período atípico e gerou muitos impactos devido à crise sanitária do coronavírus. Com os concursos públicos, não foi diferente. Os concursos e o cronograma estabelecido para o lançamento de editais e aplicação de exames foram suspensos ou adiados para 2021, como, por exemplo, do Senado Federal, da Polícia Civil de São Paulo, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, gerando enormes expectativas dos concurseiros.

Foto:Divulgação