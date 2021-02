Rede de Taubaté lança nova marca no mercado de beleza

A já conceituada Unhas Cariocas anuncia a Escova Express, uma nova rede de franquia baseada em uma empresa sólida, que em 2020 faturou mais de R$ 10 milhões;

– Empresa local prevê aumentar seu faturamento anual em mais de 50%;

– Além disso, a Unhas Cariocas vai inaugurar uma fábrica própria para produção e venda dos produtos próprios, favorecendo a economia na região

O Grupo Unhas Cariocas, detentor da rede de esmalteria Unhas Cariocas, uma das principais referências do segmento no Brasil, fundada em Taubaté (SP) inaugura no dia 18 de fevereiro a primeira unidade própria de sua nova rede de franquia, a Escova Express, no Taubaté Shopping, localizado na avenida Charles Schnneider, 1700.

Contudo, a marca já conta com seis franqueados, que estão negociando seus pontos para abertura, sendo três na cidade de São Paulo, um no litoral paulistano e outras duas no interior paulista.

CEO do Grupo Unhas Cariocas, Maurício Cesar

O grupo, que conta atualmente com 60 unidades por todo o país, criou a nova rede a partir das demandas e necessidades percebidas nas clientes da marca. “Notamos que nossas clientes não conseguiam entrar em um local e já saírem prontas para seus compromissos, tendo que ir a várias locais, o que tomava muito tempo e era extremamente desgastante. Além disso, esses lugares não tinham algo inovador, onde elas pudessem entrar e sair prontas em poucos minutos. Por isso criamos e Escova Express”, conta o CEO do Grupo Unhas Cariocas, Maurício Cesar.

Os serviços prestados pela rede contemplam toda a área do rosto e cabelo, como penteados; tranças, coques e rabos de cavalo; design de sobrancelhas; alongamento de cílios; e maquiagens. A cliente sai da loja pronta para seu compromisso.

E a expectativa da Unhas Cariocas com a Escova Express é alta, com previsão de faturamento para 2021 de R$ 3 milhões. A rede Unhas Cariocas, como um todo, faturou mais de R$ 10 milhões em 2020, mesmo diante da crise causada pelo novo coronavírus e projeta superar R$ 20 milhões neste ano.

“Para novos empreendedores, a Escova Express chega como uma excelente fonte de rentabilidade e um negócio seguro, considerando que o mercado de beleza é o setor que mais cresce no Brasil. Para os franqueados Unhas Cariocas, ela chega como uma nova oportunidade, com condições especiais”, comenta o CEO.

Unhas Cariocas

Além deste novo lançamento, ainda para este ano, a Unhas Cariocas vai inaugurar o seu projeto fabril próprio de produtos de beleza, com área de 6.100 m². “Temos uma perspectiva excelente de mercado para este ano. Em abril vamos inaugurar nossa fábrica, onde iremos produzir os produtos e esmaltes da marca Unhas Cariocas para venda no mercado B2C”, finaliza Maurício.

No dia 17 de fevereiro, um dia antes da abertura ao público, a rede fará um evento de lançamento para investidores das 17h às 20h, seguindo todas as recomendações e protocolos de higiene e distanciamento social. Quem tiver interesse em investir em uma unidade da rede, basta enviar um e-mail solicitando o convite, para contato@escovaexpress.com.br. O evento tem vagas limitadas.

Escova Express

Valor total de investimento: R$ 145 mil (incluindo capital de giro)

Faturamento médio: R$ 50 mil

Lucro Líquido: de R$ 12.500 a R$ 15 mil

Lucratividade: 25% a 30%

Retorno do investimento: de 10 a 12 meses

Taxa de franquia: R$ 30 mil

Estoque inicial: R$ 15 mil

E-mail: contato@escovaexpress.com.br

Telefone: (12) 98173-2213

Lançamento da rede de franquias Escova Express (do Grupo Unhas Cariocas)





Datas e horários:

17 de fevereiro, evento para investidores e imprensa, das 17h às 20h

18 de fevereiro de 2020, abertura ao público, de acordo com o horário de funcionamento do shopping

Local: Taubaté Shopping

Endereço: avenida Charles Schnneider, 1700, Vila Costa – Taubaté (SP)