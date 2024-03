Eaton é reconhecida pela 13ª vez como uma das empresas mais éticas do mundo

Pela 13ª vez, a Eaton, empresa global de gerenciamento inteligente de energia, foi reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo pelo Ethisphere Institute, líder global na definição e avanço dos padrões de práticas empresariais éticas. Este ano, 136 empresas abrangendo 20 países e 44 indústrias foram reconhecidas. A Eaton foi uma das 10 homenageadas na categoria Fabricação Industrial.

Para obter o reconhecimento, as empresas passam por uma metodologia própria do Instituto, o Ethisphere Quotient – uma avaliação que inclui mais de 200 perguntas relacionadas a cultura, práticas ambientais e sociais, atividades de conformidade e ética, governança, diversidade e iniciativas de apoio a uma cadeia de valor robusta. O processo serve como uma estrutura operacional para capturar e codificar as práticas líderes de organizações de várias indústrias em todo o mundo.

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a proteger o ambiente e a melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. São desenvolvidas soluções para os mercados de data centers, serviços públicos, industriais, comerciais, de construção de máquinas, residenciais, aeroespaciais e de mobilidade. A multinacional é guiada pelo compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar os clientes a gerenciar a energia – hoje e no futuro. Ao capitalizar as tendências globais de crescimento da electrificação e da digitalização, a Eaton ajuda a resolver os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e a construir uma sociedade mais sustentável para as pessoas de hoje e para as gerações futuras.

EATON Corporation

