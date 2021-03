Um dos mais célebres perfumistas do mundo assina a nova fragrância do Boticário

Malbec Bleu foi criada por Alberto Morillas, perfumista espanhol responsável por desenvolver mais de 250 perfumes de marcas internacionais

A marca mais vendida* da perfumaria masculina brasileira estreia uma nova versão, criada por um dos maiores perfumistas do planeta. Malbec Bleu, nova fragrância do Boticário, combina força e sensualidade, com um frescor inesperado para um Malbec. O resultado é uma fragrância intensa e marcante, de excelente performance e que tem a assinatura de Alberto Morillas, perfumista espanhol responsável pela criação de mais de 250 perfumes de marcas internacionais nos últimos 20 anos.

Malbec Bleu

“Malbec Bleu é fragrância que representa o mar trazendo um frescor de muita personalidade. O grande desafio desse projeto foi trazer um frescor marcante e moderno para o coração amadeirado da marca. Trabalhamos com o contraste das notas amadeiradas com as notas aquáticas da molécula AQUOZONE®, ressaltando uma tonalidade mineral e uma assinatura de força totalmente inovadora”, celebra Morillas, ao relembrar que foram produzidos inúmeros ensaios antes de chegar ao resultado final.

Boticário

A fragrância mais refrescante da linha Malbec – sucesso de vendas há 17 anos – é resultado da alquimia entre notas amadeiradas do Sândalo e do Musgo de Carvalho com notas marinhas Aquozone®, uma molécula sintética que garante um frescor aquático potente e notas minerais muito modernas – trazendo toda a sinestesia da cor azul.

Malbec Bleu oferece frescor com muita personalidade e torna-se uma nova forma de atração. Com o lançamento, Malbec entra no território da família olfativa Fougère Fresco, sem perder a potência e a sofisticação características da marca.

Compromisso com o meio ambiente

Além de um olfativo surpreendente e inédito, Malbec Bleu tem ainda diferentes atributos de sustentabilidade. A fragrância atinge excelentes resultados no Ecoscent Compass, ferramenta desenvolvida pela Firmenich, projetada para medir a sustentabilidade de suas produções, visando promover impacto positivo no meio ambiente e social.

Malbec Bleu possui ingredientes extraordinários que, por muitas vezes, são desperdiçados no processo de produção. Para evitar esta perda, Bleu é feito com o exclusivo POLYSANTOL®, uma matéria-prima única, resultado da cadeia circular que reutiliza a sobra das madeiras usadas na indústria de papel, e seriam inutilizadas, e a transforma em uma substância amadeirada rica e potente.

Alberto Morillas, perfumista espanhol

Outros componentes são cultivados por diversas comunidades ao redor do mundo – como Ylang de Comoros, a Lavandin da França e o Patchouli da Indonésia. Por meio do programa Naturals Together, que aumenta a rastreabilidade e a sustentabilidade da cadeia de abastecimento, é possível acompanhar a contribuição na melhoria da vida de mais de 4 mil agricultores por meio do aumento da renda, construção de escolas e implementação de sistema de saúde.

A produção de Malbec Bleu conta ainda com o Ecoálcool, feito a partir do bagaço da cana e outros resíduos de biomassa, que antes eram queimados ou descartados. Este processo também garante a redução na pegada de carbono em mais de 30% em relação ao álcool tradicional. A tecnologia para essa produção foi desenvolvida pela Raizen e o Grupo Boticário é o primeiro da indústria de cosméticos nacional a utilizar o EcoÁlcool em 100% de sua produção de perfumaria.

*Fonte: Euromonitor International Limited; Passport Beleza e Cuidados Pessoais, edição 2020, Malbec por nome local da marca; Vendas Totais no Varejo; dados de 2019.