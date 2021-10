Quer viajar sozinho? Saiba para onde ir

Descubra destinos nacionais para curtir sua própria companhia.

Realizar a primeira viagem sem nenhum acompanhante pode ser um grande desafio. Podemos pensar que não será tão divertido ou que não guardaremos tantas memórias porque não teremos alguém para dividi-las. Mas e se tudo for diferente?

E se encararmos essa experiência como algo único, como um desafio a ser vencido e darmos uma chance para a oportunidade de curtir a própria companhia? Certamente, vamos descobrir que é possível encontrar algum ótimo resort, chalé, cidade ou região pronta para ser explorada.

Por isso, para te ajudar nessa redescoberta, listamos quatro lugares perfeitos para montar o seu roteiro de viagem. Alguns são ótimos para relaxar, enquanto outros são excelentes para curtir uma agitação. Confira!

Rio Quente – Goiás

Esse pequeno e belo município é um ótimo destino para quem está em busca de contato com a natureza, paz e calmaria. Fica próximo da cidade de Caldas Novas e conta com o Rio Quente Resort.

Lá, você aproveita as delícias das piscinas naturais, que ficam abertas 24h para hóspedes do resort, além de diversos parques aquáticos, locais para mergulho e passeios turísticos pela região. Tudo isso cercado pela natureza exuberante do cerrado. Vale ainda ressaltar que é possível viver essa experiência curtindo o melhor da gastronomia, em uma extensa variedade de opções que o Rio Quente Resort oferece.

Bonito – Mato Grosso do Sul

Em Bonito, você aproveita a calmaria do pantanal e conhece os pontos preferidos dos turistas (que vêm de todo o mundo), como a gruta da Lagoa Azul, uma caverna coberta de estalactites e com água translúcida. Além disso, descobre também os vários passeios aquáticos oferecidos em Bonito. A cidade oferece pousadas, bares e restaurantes que você pode curtir depois de um dia de passeios.

Perfeito, não é? E saiba que fica ainda melhor, pois em Bonito você pode passar um dia relaxante em um dos diversos balneários da cidade, onde é possível curtir as águas cristalinas enquanto conhece outros turistas que também visitam a região.

São Paulo – SP

Agora, se você procura um leque de opções culturais e urbanas, a capital paulista é parada obrigatória. Na terra da garoa, existem opções para todos, desde os que amam uma tarde de sol no parque até aqueles mais noturnos, que não perdem a oportunidade de visitar um bar ou boate.

Do ponto de vista cultural, as nossas dicas são: o Museu da Língua Portuguesa, reaberto recentemente após o incêndio em 2015, é o lar de diversas exposições (permanentes e temporárias) que exaltam a literatura brasileira e a nossa língua-mãe; também descubra os muitos cafés de São Paulo, como o Coffee Lab, na Vila Madalena, onde é possível apreciar um delicioso café com ambiente agradável.

Minas Gerais

Por fim, conheça o interior mineiro, com suas paisagens de fazer suspirar e seu convite para conhecer os pontos mais marcantes da história do nosso país. Vale, ainda, ressaltar que o estado é a parada perfeita para os amantes da arquitetura barroca e da culinária tipicamente brasileira.

Destacamos três cidades importantes para a sua viagem:

Ouro Preto, Araxá e Barbacena conseguem remontar a época da inconfidência mineira em suas ladeiras, catedrais e esculturas de Aleijadinho. Além do conteúdo histórico, você também vai se apaixonar pela paisagem da região, e tudo isso atrelado à culinária mineira. Que tal provar um tradicional pão de queijo, leitão à pururuca e goiabada?

Viajar sozinho pode ser desafiador em um primeiro momento, mas também pode se tornar a melhor opção para quem está em busca de novas experiências e diversão. Nada melhor que se jogar nessa aventura em algumas das cidades indicadas. Aproveite esse momento para se curtir, se conhecer melhor e fugir da rotina.