Esculturas famosas de Guarulhos (SP) ganham máscara gigantes

Na última quinta-feira, 04, mais de 20 esculturas e monumentos da cidade de Guarulhos ganharam uma intervenção artística do projeto Força Monumental. O GRU Convention reuniu artesãs locais para confeccionar e colocar máscaras de proteção em esculturas famosas instaladas no município. Com o mote “Use máscara: vai passar” o projeto visa conscientizar a população sobre o uso de máscaras em vias públicas e as novas regras de protocolos em comércios e serviços.

Máscara gigantes

A ideia do projeto partiu do designer Alexandre Callegare que convidou o GRU Convention para abraçar esta ação. Para a presidente do GRU Convention, Giselle Soeiro: “Essa foi uma ação criativa que visa conscientizar o uso de máscara da nossa população e turistas. Ao mesmo tempo busca homenagear os profissionais de saúde dedicados no combate ao COVID“.



As artesãs que confeccionaram as máscaras são: Aline Plaça (Amoreira Ateliê), Aparecida da Cruz (Artes Mágicas da Cida), Catia Domingues (Empório da Arte) Selma Paneghine (Festas e Flores em EVA) e Maria Tereza (Tekinha Arts). “A mensagem de que “vai passar” é uma forma positiva de mostrar aos moradores para que tenhamos uma retomada otimista e segura“, finaliza Danilo Ramalho, diretor Executivo da entidade.

Guarulhos

As intervenções foram instaladas nos seguintes locais: Praça IV Centenário (esquina com a Av. Tiradentes e Av. Guarulhos, em frente ao Hotel Ibis); Praça IV Centenário (Rua General Osório e Av. Antonio de Souza em frente ao Hotel Mercure); Praça do Futebol (Parque Cecap); e Escultura da Mamona (Praça dos Mamonas – Parque Cecap). Ainda estão previstas a colocação de máscaras nas esculturas “Cavaleiro Fiel” (na Praça do Futebol) e “Anjo Gabriel” (na Praça IV Centenário).

A iniciativa contou com o apoio da Callegares Design; GRU Film Commission; Projeto Mãos de Ururaí; Criarte Soluções Gráficas; da rede hoteleira através do GRU Convention; promoção do portal Visite GRU; dos artistas: Gilmar Pinna, Cesar Enoque e Berg Araújo; e da Prefeitura Municipal de Guarulhos (através da SDCETI e Departamento de Turismo), que autorizou a ação não gerando custos para os cofres públicos.

GRU Convention

Sobre o GRU Convention: Com 16 anos de atuação o Guarulhos Convention & Visitors Bureau é uma entidade sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada, com o objetivo de trazer pessoas para visitar Guarulhos e aumentar seu tempo de permanência. São membros da instituição: hotéis, locadoras de automóveis, organizadores de eventos, espaços de eventos, bares, restaurantes, agências de viagens e operadoras entre outras empresas. Mais informações: https://www.gruconvention.com/

Artesãs colocam máscaras em estátuas em Guarulhos-Foto: Divulgação