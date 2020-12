Companhias aéreas devem retomar até 80% das atividades em dezembro

Após tantos meses confinados em quarentena, muitas pessoas pretendem aproveitar o recesso de final de ano, o início da temporada de verão e a retomada do turismo para viajar. Entretanto, como a pandemia ainda não acabou, diversos cuidados devem ser tomados para evitar a contaminação em massa pelo vírus.

“Agora, após a retomada gradual do setor e flexibilização da quarentena, as pessoas estão, aos poucos, começando a sair de casa, mas tomando os devidos cuidados e precauções. Com isso, a recuperação do setor aéreo no mercado nacional está a todo vapor”, informa Gustavo Mariotto, head of marketing do ViajaNet, agência de turismo virtual.

Segundo mapeamento feito pelo Viajanet, com base nos dados divulgados pelo Ministério do Turismo, as companhias devem retomar 80% das atividades em dezembro em comparação ao mesmo período de 2019. Além disso, o Viajanet apurou que o ministério lançou o Plano de Retomada do Turismo Brasileiro, a fim de minimizar os danos causados pela COVID-19 e estabelecer os protocolos de higienização que devem ser feitos em cada setor do ramo. Para isso, as empresas devem fazer a inscrição no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) e receber o selo de Turismo Responsável.

Neste sentido, o Viajanet fez um levantamento de quais medidas de higienização e protocolos de distanciamento social estão sendo tomados pelas companhias aéreas para tornar as viagens mais seguras, de acordo com o que é recomendado pelos órgãos de saúde responsáveis.

De janeiro a novembro deste ano, a GOL foi a companhia aérea que mais vendeu passagens aéreas para destinos nacionais para os dias 01/12/2020 a 31/12/2020, com 45,6% das compras de acordo com os dados do Viajanet. A companhia informa que suas aeronaves são equipadas com um filtro de ar HEPA, que promete capturar 99,7% de partículas microscópicas incluindo bactérias e vírus a cada 3 minutos. Assentos, cintos de segurança, apoios de braço, mesinhas, janelas, saídas de ventilação, compartimentos de bagagem, carrinhos de serviço, banheiro e portas estão sendo higienizados entre cada viagem e é disponibilizado álcool gel para os passageiros.

Já a Azul, que ficou em segundo lugar como a empresa que mais vendeu passagens para o mês de dezembro, com 37,1% do total, explica que há um controle no embarque de passageiros, separando-os por grupos, para evitar aglomerações. As aeronaves também são equipadas com um filtro de ar com o sistema HEPA, e além da higienização das superfícies entre cada voo, a companhia aérea implementou um sistema de raio ultravioleta, o UV Cabin System, da Honeywell, que promete higienizar o interior da aeronave em menos de 10 minutos, eliminando vírus e bactérias a bordo.

“A pandemia é uma preocupação global. Com o aumento do número de viagens, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com as medidas implementadas para segurança e protocolos de limpeza, especialmente em voos mais longos, já que o avião é um local fechado”, explica Gustavo.

Foto: Divulgação