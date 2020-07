Americanet anuncia abertura de loja em São José dos Campos e consolida seu crescimento na região

A Americanet, uma das principais operadoras de telecomunicações e conectividade do país, anuncia a abertura de mais uma loja física, dessa vez na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. A nova unidade da Americanet está localizada na rua Rubião Junior, 299 – Centro.

São José dos Campos

A nova loja da Americanet já está aberta ao público e funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A empresa segue as orientações previstas no decreto publicado pela Prefeitura de São José dos Campos, que determina novas regras para o funcionamento do comércio como medida de proteção à disseminação e contaminação pelo Covid-19.

Presente há cerca de 10 anos na cidade atendendo o mercado corporativo, agora com a loja física, a Americanet passa a oferecer também serviços de voz (telefonia móvel e fixa), e internet banda larga de fibra óptica, para o segmento residencial. São planos e combos completos para uso individual e para toda a família. Para os planos de telefonia móvel, independente da opção escolhida, todas as ofertas oferecem ligações ilimitadas para fixo e móvel de qualquer operadora do Brasil.

“Com a abertura da loja, que marca a 13ª no nosso plano de expansão, temos mais uma oportunidade de colocar o cidadão joseense em contato com a tecnologia da Americanet para que possa ter uma experiência de conectividade diferente, sem falhas e interrupções, com preços competitivos e com uma comunicação transparente”, explica José Luis Pelosini, vice-presidente da Americanet.

A Americanet já possui 12 lojas nas cidades de: Lorena, Cachoeira Paulista, Santa Isabel, Poá, Itaquaquecetuba, Arujá, São Roque, Ribeirão Pires, Mairinque, Cruzeiro e Caçapava, Carapicuíba. São mais de 20 mil quilômetros de fibra óptica própria, presente em mais de 300 cidades. A loja de São José é a 13ª. da operadora, que tem como meta atingir 1 milhão de assinantes em todo o país até 2022.

Americanet-Foto:Rodolfo Moreira

Americanet

Fundada em 1996, a Americanet é uma das principais operadoras de telefonia móvel, fixa e conectividade do país. A companhia conta com infraestrutura e tecnologia de ponta baseada em redes de Fibra Óptica com extensão de mais de 20 mil km, presença em 8 estados e mais de 300 cidades.