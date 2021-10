Quais os itens essenciais para motos que circulam na cidade?

Conheça 7 equipamentos para garantir mais segurança e conforto na pilotagem.

Pilotar na cidade é um desafio para os motociclistas, principalmente para os que trabalham com entregas e precisam cumprir horários. Com corredores repletos de carros e ônibus, ruas esburacadas e motoristas desatentos, os perigos estão por todos os lados.

Portanto, é imprescindível investir em acessórios para moto, a fim de manter a sua segurança em dia e garantir maior conforto na pilotagem. Para isso, você precisa conhecer os 7 itens essenciais que todo piloto deve ter para circular na cidade e diminuir os riscos de acidentes.

Confira, abaixo, os principais itens de segurança que não podem faltar na sua lista e a importância de cada um deles.

Capacete

O acessório é obrigatório e deve estar sempre com a viseira fechada, sendo o item mais importante para proteger o motociclista em caso de quedas ou acidentes. Apesar da obrigatoriedade, muitos pilotos acabam menosprezando sua utilidade e usam o item de maneira incorreta. Ao comprar um capacete, atente-se a todas as especificações e, se possível, prefira modelos mais seguros, de acordo com o seu orçamento.

Ao contrário do que muitos imaginam, o capacete conta com inúmeros detalhes desenvolvidos para proporcionar mais conforto e segurança ao piloto, como entradas e saídas de ar, linhas no design que amenizam o impacto com o vento, forro removível, viseira de diferentes espessuras, entre outras características.

Jaqueta e calça

Com materiais resistentes e reforço em partes importantes, como joelhos e cotovelos, a jaqueta e a calça não podem faltar na sua lista de itens essenciais para pilotar na cidade.

Os acessórios amenizam o impacto com o chão, protegendo o seu corpo do asfalto e diminuindo o risco de ferimentos. Além disso, auxiliam na proteção contra as ações climáticas, como a incidência do sol, à qual o piloto está constantemente exposto, e o vento, que pode gerar sensação de frio e prejudicar a pilotagem.

Luvas

No começo você pode até estranhar a sensação das luvas e a falta de contato direto com o material da manopla. Mas o acessório é fundamental para proteger as mãos e os dedos do piloto, que ficam expostos durante a pilotagem, sendo uma das partes mais afetadas em caso de acidentes.

As luvas podem ser encontradas em diferentes materiais, cabendo ao piloto escolher o item mais seguro e compatível com seu orçamento. Elas costumam ter reforço em locais críticos, como os ossos da mão, e garantem uma aderência importante à manopla.

Baú

A moto não possui compartimentos para o piloto guardar seu capacete, compras ou demais objetos. Por isso, a dica é apostar em um baú para transportar artigos pessoais ou encomendas, caso você trabalhe com entregas.

Com capacidades e modelos variados, os baús ou bauletos podem ser encontrados em várias cores e formatos. Geralmente em plástico ou alumínio, eles precisam ser acoplados ao bagageiro da moto e é importante se atentar às suas dimensões para não comprometer a pilotagem.

Protetor de motor

Apesar de alterar um pouco o visual da moto, o protetor de motor é indispensável para a segurança do motociclista. Devido à estrutura de ferro, ele consegue impedir grandes danos ao motor, pintura e lataria da moto. Além disso, o equipamento serve para proteger as pernas do piloto em caso de quedas e acidentes.

Antena corta-pipa

As linhas de pipa com cerol, apesar de proibidas no Brasil, ainda são amplamente utilizadas nas cidades, gerando riscos aos pilotos. Dada sua espessura, é praticamente impossível enxergar o perigo, principalmente quando o veículo está em movimento.

Em muitos casos, a linha de pipa é responsável por acidentes fatais, portanto, é imprescindível instalar o equipamento, principalmente para quem utiliza a moto para trabalho.

Capa de chuva

Pilotar na chuva já é um desafio por si, mas o piloto não precisa ficar encharcado ao circular pela cidade. Para evitar que isso aconteça, é possível investir em um equipamento simples, prático e eficiente para proteger te da água: a capa de chuva.

Os modelos mais indicados devem ter manga longa, preferencialmente com calças e fecho nos punhos e tornozelos. A dica é experimentar a capa para que não fique muito justa, uma vez que isso pode afetar o desempenho do piloto.

Com os equipamentos adequados, você consegue pilotar na cidade com o máximo de segurança e conforto, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade urbana.