Quer mudar de cidade? Conheça bons motivos para escolher Fortaleza

Capital do Ceará oferece qualidade de vida e oportunidades de trabalho

Não é segredo para ninguém que o Nordeste do Brasil é um verdadeiro paraíso: praias com águas cristalinas, paisagens de tirar o fôlego e uma culinária impecável atraem turistas para as capitais durante o ano todo.

Contudo, para quem deseja mudar de vida, essa realidade pode virar parte da rotina. Aos apaixonados por grandes cidades, Fortaleza é a opção certeira para quem deseja unir o útil ao agradável. A metrópole, que é uma das dez maiores do país, oferece lazer, cultura, moradia, saúde e educação. Pensando nisso, separamos algumas das principais vantagens de morar na capital do Ceará. Confira:

Moradia

De acordo com uma pesquisa realizada pela Urban Systems, Fortaleza é a terceira cidade do Brasil que mais impulsiona os investimentos do setor imobiliário. Ou seja, a busca pela capital cresce constantemente. Isso porque, com a baixa taxa de juros, morar na região custa cerca de 50% mais barato do que em São Paulo, por exemplo.

É possível alugar ou comprar casas e apartamentos em bairros nobres com valores abaixo dos encontrados no mercado, se comparado com a capital paulista e o Rio de Janeiro. Isso também vale para preços de supermercados, educação e transportes.

Trabalho

Outro ponto a ser levado em consideração é a economia local, pois a cidade oferece boas oportunidades de trabalho para quem busca alguma chance. De acordo com o Caged, a metrópole foi a capital do Norte e do Nordeste que mais gerou empregos formais no ano de 2021.

Com o turismo sempre em alta, foi no setor de serviços o maior número de contratações. Basta uma simples pesquisa de “vagas de emprego em Fortaleza” para encontrar diversas oportunidades de trabalho.

Turismo

Além disso, a cidade fala por si só quando o assunto é lazer; com praias belíssimas, a capital do Ceará oferece opções para todos os gostos, com diversas atividades ao ar livre, bares e restaurantes, museus, shoppings e centros comerciais.

Para quem deseja se aventurar e conhecer uma das praias mais famosas do país, a Vila de Jericoacoara fica a 300 km da capital, sendo possível fazer o circuito completo da “Rota das Emoções”, que também inclui os Lençóis Maranhenses e Parnaíba.

Educação

Como se os fatos anteriores não fossem o suficiente, Fortaleza é destaque quando falamos em educação. Para quem busca ensino de qualidade, a capital oferece a melhor capacidade do Nordeste, ficando na terceira posição no país, com as maiores notas no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira 2021, que avalia dados da Educação Infantil e do Ensino Médio de todas as redes educacionais.

Foto:iStock