O fashion primaveril e as tendências de moda da estação no ambiente corporativo

Confira algumas dicas de combinação e composição de looks para mesclar fashion e comfy em seu trabalho

Se engana quem acredita que na primavera tudo deve ser flores. A estação, que anuncia a chegada de dias mais quentes, pede looks mais leves e frescos. Inúmeras são as opções de combinações possíveis para que o floral óbvio deixe de ser a maior referência fashion da temporada. Cores leves, sobreposições, tons específicos… Tudo isso deve ser seu aliado na hora de compor looks para a penúltima estação do ano.

A melhor parte de estarmos na estação das cores é a possibilidade que temos de ousar, sem perder o estilo. Com a retomada das atividades em vários escritórios e outros locais de trabalho, a dica é buscar looks que aliam conforto e originalidade. Dentre as opções de cores, vale apostar em tons pastéis, que voltam com força nessa temporada. Blazers, calças, saias… Inúmeras são as opções para inseri-las de forma moderna e fashion.

Outra peça-chave para a estação é a calça pantacourt. O modelo, que cai bem em todos os corpos, atende o dress code de ambientes de trabalho e, inclusive, permite que inúmeras combinações sejam feitas com a peça. Uma dica é uni-la a blazers e cardigãs, que dão ao look um ar de formalidade e permitem que caia bem, tanto para reuniões que possam vir a surgir durante o expediente, quanto para um happy hour pós-jornada. Em relação aos sapatos, o clima primaveril dá abertura para que sapatos de salto sejam substituídos por sandálias e outros calçados mais leves. A combinação de vestidos do estilo chemise, sandálias e bolsas de couro é uma opção infalível para quem não abre mão de unir conforto e mostrar personalidade.

Outra trendy que promete cair no gosto da maioria das mulheres são os conjuntos de duas peças. A dupla composta, na maioria das vezes, por blusa e calça permite que looks sejam montados com maior facilidade e rapidez, e dão espaço para que bijuterias e acessórios façam a combinação brilhar ainda mais! Nesse caso, o calçado tem função parecida com a dos acessórios. A dica é inserir modelos de alfaiataria, que dão ao look maior seriedade e os adequa à seriedade do ambiente de trabalho, sem deixar de dar um ar cool ao traje.

Sendo assim, fica claro que inúmeras são as opções para combinar roupas femininas de forma versátil e fashion. Além de nossas dicas, é interessante ressaltar que existem opções para todos os corpos e gostos – o importante é que a mulher se sinta bem e, independentemente da estação, que ela não perca sua essência na hora de abusar das combinações!

Foto:istock