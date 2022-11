O que é um plugin e como ele funciona?

Se você chegou recentemente no mundo do WordPress, é bem provável que esteja se perguntando o que é um plugin? Pois bem, saiba que os plugins, podem ser usados para otimização de SEO ou para engajamento do seu público, por exemplo.

Além disso, eles foram criados para conceder ao site funções que estejam de acordo com as necessidades da sua estratégia de negócios.

É a maneira mais recomendada de aumentar o potencial do seu site, sem precisar editar os códigos originais do WordPress.

Desse modo, é muito importante você saber que os plugins são fundamentais para aumentar as funcionalidades do seu site no WordPress.

Então, continue a leitura até o final e saiba o que é um plugin, como ele funciona e muito mais. Vamos lá?

O que é um plugin?

Se você também tem curiosidade de saber o que é um plugin, você está no lugar certo. Eu vou te explicar tudo, sobre esse código inserido no seu site WordPress.

Em primeiro momento, saiba que os plugins, são capazes de transformar blogs em sites de qualquer tipo e com várias funcionalidades. De maneira simples, é uma extensão que aumenta e melhora as funcionalidades do seu site principal.

Ou seja, com apenas alguns simples passos seu blog será transformado em revistas, lojas virtuais, plataformas de ensino, portfólios, entre outros.

A WooCommerce, por exemplo, é um plugin para você que pretende transformar seu site em uma loja online.

Agora, se você for um fotógrafo e quiser mostrar seu trabalho em forma de site, a escolha ideal para você é o plugin Envira Gallery.

Além disso, é muito importante você saber que enquanto alguns plugins, transformam totalmente seu site, outros irão fazer pequenas alterações.

Com plugins você precisa apenas “plugar” códigos adicionais nos códigos principais para fazer as mudanças. E caso não tenha mais necessidade dessas mudanças, basta desativar o plugin, para “desplugar”.

Enfim, a principal forma para você adicionar um plugin ao seu site é através do dashboard do próprio WordPress. Logo, ao clicar em “Plugins” e após em “Adicionar Novo”, você pode fazer uma busca pelo plugin de que precisa.

Após encontrar um plugin, basta clicar em “Instalar” para adicioná-lo ao seu site, e depois, em “Ativar” para começar a usá-lo.

Em geral, o plugin aparece no menu esquerdo para que você possa configurá-lo. Para você que chegou até aqui, e já sabe o que é um plugin, veja a seguir onde encontrá-lo.

Onde encontrar plugins para WordPress?

Embora existam alguns lugares onde os plugins estão disponíveis, tenha muito cuidado com a fonte. Pois, plugins criados por desenvolvedores não são de confiança e podem prejudicar seu site.

Então, o melhor local para você encontrar plugins é o diretório do WordPress. Isso mesmo, existem mais de 50.000 plugins disponíveis.

Além disso, você também pode investir em alguns plugins pagos, chamados de premium. Eles podem ser encontrados em lojas como Codecanyon, MOJO Marketplace e o Creative Market.

Principais benefícios ao usar plugins

Finalizando, veja agora os principais benefícios de se usar plugins em sites ou em qualquer tipo de blog, como blog de viagem,por exemplo.

1. Muitas funcionalidades: Os plugins, foram desenvolvidos de uma maneira que independente do que você precisar que o seu site execute, com certeza, terá um plugin que o atenda.

2. Fácil instalação: A instalação dos plugins em WordPress é bem fácil e prática.

3. Oferece suporte: A grande maioria dos plugins premium contam com uma equipe de suporte para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a aproveitar ao máximo o uso da ferramenta.

4. Facilidade na gestão dos plugins: Outra grande vantagem no uso dos plugins, é a facilidade na gestão deles. Dessa forma, dentro do WordPress, você consegue ver todos os que estão instalados.

Imagem de Markus Winkler por Pixabay