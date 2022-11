Exercícios físicos: rotina de treinos e exercícios pode ajudar a regular seu sono

Entenda como a prática de atividades físicas pode te ajudar a aproveitar melhor suas noites de sono

Como é de conhecimento geral, uma boa noite de sono impacta diretamente em nosso rendimento diário, saúde, humor e diversas outras situações e características, o que torna evidente o fato de que dormir bem é extremamente necessário.

Para auxiliar na compreensão da relação entre dormir e seus impactos, listamos algumas informações sobre a importância do sono, as condições às quais somos expostos quando não dormimos e como os exercícios físicos podem ajudar a regular nosso sono. Confira a seguir.

Importante frisar: o relógio biológico realmente existe

Apesar de algumas pessoas acreditarem que nosso “relógio biológico” não passa de uma condição comum do corpo, facilmente alterável, essa informação é errônea; depois de passar determinado tempo despertando no mesmo horário, nosso corpo desenvolve uma espécie de despertador pessoal, onde em um horário “x” ele se sente pronto para despertar.

Essa condição se dá pela memorização pessoal de atividades e seus respectivos horários de execução. Por seu corpo estar familiarizado com aquela rotina, sua ausência pode fazer com que ele aja como se determinada atividade ou horário necessitasse ser cumprido, o que pode condenar as noites de sono de algumas pessoas.

A importância dos exercícios físicos

Ao dormir, o corpo humano produz e libera melatonina, um hormônio responsável por controlar diversas funções do corpo no dia a dia, inclusive a regulação dos horários e do sono de quem está com sua produção em dia.

Quando no começo do artigo citamos que exercícios físicos eram importantes, nos referimos à questão de que a prática intensifica a produção do hormônio, além de liberar endorfina e demais propriedades, as quais mantêm o corpo em equilíbrio e influenciam diretamente na relação entre rendimento e sono.

Combinando ambos os hormônios, o corpo humano passa a realizar atividades sem maiores dificuldades, além de promover a regulação do sono. Em dia, a combinação auxilia a organizar seus horários e regula o ciclo circadiano, ou relógio biológico, preparando seu corpo para repousar e despertar na hora correta.

Suplementação também é uma opção

Caso recomendada, por se tratar de um hormônio natural, a melatonina pode ser tomada como suplementação, garantindo a quem treina resultados ainda mais satisfatórios, além da organização dos horários determinados para cada atividade e da melhora no desempenho diário.

Positivos, os impactos do consumo da suplementação tendem a ser sentidos no dia a dia, garantindo assim bem-estar e muita saúde a quem o implementa na rotina.

Dito isso, ressaltamos a importância de que uma rotina saudável seja mantida, não só para tornar noites de sono ainda mais proveitosas, mas para garantir que o funcionamento do corpo como um todo esteja em ainda melhores condições e harmonia.

Foto: Istock