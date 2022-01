Qual tipo de barba combina com seu rosto?

O estilo dos pelos faciais influencia na estética facial de um homem e, por isso, deve ser escolhido de forma correta; saiba mais

Se você exibe uma bela barba, já deve ter se perguntado qual tipo combina mais com seu rosto, não é mesmo?! De fato, o estilo dos pelos faciais influencia na estética facial de um homem e, por isso, deve ser escolhido de forma correta. Nesse sentido, o cenário ideal seria optar por uma barba desenhada especificamente para cada tipo de rosto.

Apesar disso, é importante que você conheça os tipos de barba existentes e, ainda, quais são os mais recomendados para cada estilo de rosto. Nos tópicos abaixo você vai saber mais sobre o assunto:

Tipos de rosto

Antes de abordar os principais estilos de barba, é importante que você conheça os tipos de rosto, para que, assim, consiga identificar o seu. A forma mais simples de chegar a uma conclusão é tirar uma selfie e observar seus traços.

O rosto redondo, por exemplo, é caracterizado pela simetria entre as linhas do comprimento e da largura do rosto. Os ângulos desse tipo de rosto, como o próprio sugere, são arredondados e as linhas retas não são comuns.

Da mesma forma, o rosto quadrado é formado por linhas de comprimento e de largura de dimensões idênticas. Porém, nesse caso, as linhas da face são retas.

Além destes, o rosto oval é bastante comum. Sua principal característica é o formato alongado e a diferença entre a linha do comprimento e da largura da face.

Por fim, apresentamos o rosto triangular, também conhecido como rosto diamante. Nesse caso, a linha do comprimento é maior do que a linha da largura da face e é caracterizado pelo queixo com aspecto pontiagudo.

Qual é a barba ideal?

Agora que você já conhece os tipos de rosto mais comuns, chegou o momento de descobrir quais estilos de barba são recomendados para cada um. De maneira geral, a indicação é que você escolha o tipo que deixe seu rosto o mais simétrico possível.

1. Barba para rosto redondo

Para que o rosto redondo fique mais simétrico, é necessário que adquira um aspecto mais alongado – o que deixaria o formato mais próximo do oval. Nesse sentido, a principal indicação é apostar na barba encaixada, caracterizada por pelos curtos e por laterais bem aparadas.

2. Barba para rosto quadrado

Nesse tipo de rosto, o queixo quadrado é quem precisa de evidência. Por isso, a recomendação é que a barba fique mais cheia na região do queixo e mais rala nas maçãs do rosto e nas laterais.

3. Barba para rosto oval

O rosto oval é considerado um dos tipos mais simétricos. Diante disso, a barba ideal é a aparada, com pelos completos e curtos. Além disso, a barba lenhador também favorece o formato, já que alonga o rosto e evidencia os traços.

4. Barba para rosto triangular

Já para o rosto triangular, uma das principais recomendações é apostar em um belo bigode, uma vez que o estilo favorece o centro da face. Além disso, é possível optar por uma barba em estilo viking, com mais volume na parte frontal.

Seja qual for o estilo de barba escolhido por você, o ideal é que os cuidados sejam mantidos. O uso de um aparelho de barbear e dos produtos corretos faz toda a diferença na aparência e na saúde dos pelos faciais.