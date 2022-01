XXIV Troféu Cidade de São Paulo acontece em 23 de janeiro

A primeira corrida de rua de 2022, que abre as celebrações do aniversário de São Paulo, já está com inscrições abertas e acontecerá excepcionalmente dois dias antes

Pela primeira vez em 24 anos, o XXIV Troféu Cidade de São Paulo 10Km Grupo Carrefour será em 23 de janeiro e não no dia 25, como os demais anos, em decorrência da antecipação feita em 2020 do feriado de aniversário de São Paulo.

Sendo assim, a primeira corrida e caminhada do ano já está com inscrições abertas e podem ser feitas pelos sites: https://www.ticketagora.com.br/e/xxiv-trofu-cidade-de-so-paulo-10-km-31205 e https://www.ativo.com/calendario/eventos/america-do-sul/br/sp/sao-paulo/corrida-de-rua/37834/xxiv-trofeu-cidade-de-sao-paulo-10km-grupo-carrefour-brasil/

As categorias são Corrida 10km (Corrida especial 10 km, Corrida 10 km Elite e Corrida 10 km geral), Corrida 6,1 km e Caminhada. Todas as informações estão em https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br e o regulamento pode ser visualizado e baixado em https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/regulamento.pdf, onde consta o Protocolo Sanitário para o Evento.

XXIV Troféu Cidade de São Paulo

O XXIV Troféu Cidade de São Paulo 10Km Grupo Carrefor Brasll é realizado pela JJS Eventos e tem patrocínio master do Grupo Carrefour Brasil, apoio da Montevergine e Real Food Alimentação, apoio oficial da Prefeitura de São Paulo e Federação Paulista de Atletismo.