Spin’n Soul prevê expansão da rede em São José dos Campos no último trimestre do ano

A Spin’n Soul, rede de franquias de spinning indoor, está prevendo uma expansão para a cidade de São José dos Campos no último trimestre de 2023. O objetivo da franqueadora é fechar o ano com mais presença em cidades paulistas, com um projeto de crescimento que se inicia em São José dos Campos.

Segundo a Associação Brasileira do Franchising, São José dos Campos está no ranking entre as 30 cidades que mais cresceram em percentual de franquias, mostrando o potencial de crescimento da região nesse segmento.

Atualmente a rede já conta com 8 unidades distribuídas entre algumas cidades de São Paulo. “Acreditamos que a região tem muito potencial para crescermos nossas franquias. Investir em cidades do interior traz alguns benefícios como a facilidade em tornar a empresa conhecida, formar relacionamentos e diversificar as fontes de captação de clientes”, afirma Daniel Nasser, fundador da Spin’n Soul.

A Spin’n Soul é uma rede de academias direcionadas ao indoor spinning, que além de bikes, também conta com yoga e luta. O intuito é englobar práticas físicas que apesar de diferentes tem o mesmo intuito: full body mind workout. Além do exercício aeróbico e muscular intensivo, todos os métodos incorporam um componente mensal / emocional de coach motivacional, tornando-se um cardio santuário para cuidar do corpo e da alma.

São reconhecidos por seus eventos inéditos, completamente inovadores do mercado fitness, que acontecem em rooftops, museus e parques trazendo bem-estar coletivo através do esporte e emanando energia.

A rede cresceu 30% no último ano e Nasser afirma que já tem planos e projetos previstos para 2024.

