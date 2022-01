Salário de concursos públicos chegam a R$33,6mil

Um dos certames com remuneração mais alta é o do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará (MPCM-PA); confira as oportunidades

Mesmo com a intensa estabilidade econômica que ainda persiste no Brasil, recursos estão sendo disponibilizados para realização de concursos públicos em todo o país. Prova disso é que existem 21.214 vagas para concursos abertos em 2022 no Brasil. Há oportunidades para diferentes cargos, contemplando diferentes níveis de escolaridade.

Um dos certames com remuneração mais alta é o do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará (MPCM-PA), com salário de até R$ 33,6 mil. Para se preparar para as provas, é importante ir visualizando os editais para verificar qual o concurso ideal para você. Confira algumas opções para ficar de olho!

MPCM-PA (Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará)

As inscrições para o certame vão até o dia 7 de janeiro e são duas vagas para o cargo de subprocurador de contas, cargo que exige nível superior de escolaridade. O salário é de R$ 33.689,11.

Os candidatos devem ter formação em Direito, por meio de conclusão de curso devidamente reconhecido pelo MEC, além de, no mínimo, três anos de experiência em atividade jurídica.

Auditor Fiscal ISS-BH (Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte)

O órgão municipal da capital mineira está oferecendo 14 vagas para auditor fiscal, posição que exige nível superior de escolaridade. As inscrições vão até o dia 3 de fevereiro e o salário é de R$ 15.022.

ANM (Agência Nacional de Mineração)

O concurso do órgão prevê o preenchimento de 40 oportunidades para especialista em recursos minerais. O salário é de R$ 9.909,30 e as oportunidades estão distribuídas entre as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Cuiabá e Belém.

PM-SP (Polícia Militar de São Paulo)

Se você quer fazer parte de algum órgão de segurança, uma excelente opção é a Política Militar de São Paulo, que está com 220 vagas abertas dentro da corporação. As vagas são para o nível médio de escolaridade e o salário é de R$ 3.310,00. As inscrições vão até o dia 20 de janeiro.

Projeções para 2022

Para os concurseiros de plantão que continuam firmes e fortes nos estudos, vislumbrando os concursos abertos em 2022, podem redobrar ainda mais os esforços. O projeto de orçamento para o ano que vem prevê a criação de 4.097 cargos, além de editais para 69.543 oportunidades em posições já existentes.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) tramita no Congresso Nacional desde o dia 31 de agosto, quando foi entregue pelo Ministério da Economia. A boa notícia para os candidatos é que houve uma significativa ampliação no número de editais, já que antes eram previstas 41,7 mil vagas.