Qual o melhor momento do dia para se exercitar?

Conheça vantagens e desvantagens de malhar pela manhã ou à noite

Muitas pessoas têm dúvida quanto ao melhor momento do dia para se exercitar. Antes ou depois do trabalho? De manhã ou à noite? A verdade é que não há uma resposta definitiva, pois há vantagens e desvantagens nas duas opções. A seguir, vamos explicar as principais diferenças entre o treino diurno e o noturno, mas aqui vai um spoiler: o mais importante é separar um tempo para praticar qualquer tipo de atividade física, não importa a hora.

Vantagens e desvantagens de se exercitar pela manhã

Exercitar-se pela manhã pode aumentar o nível de energia durante o dia, já que a prática de atividade física libera endorfina e outras substâncias ligadas à sensação de bem-estar, fazendo com que você esteja mais bem disposto a trabalhar e estudar, por exemplo. Além disso, um treino matutino também acelera o metabolismo, resultando na queima de calorias e ajudando no controle de peso.

Por outro lado, é difícil acordar cedo para malhar, especialmente quem não é uma pessoa matutina. Os pulmões também funcionam em um ritmo mais lento pela manhã, pois as vias aéreas ficam contraídas depois que se dorme à noite, o que torna mais difícil sair do estado de sono. As articulações e os músculos ficam mais rígidos quando você acorda, o que os torna mais propensos a lesões.

Vantagens e desvantagens de se exercitar à noite

As funções corporais estão no auge ao final do dia, então você terá mais energia e força para um treino ideal. Sua temperatura corporal aumenta à noite. Músculos e articulações se tornam mais flexíveis do que no período da manhã, o que deixa o exercício mais fácil e menos cansativo. As chances de lesões durante a atividade física também são menores do que nos treinos matutinos.

No entanto, muitos acham mais difícil se exercitar após um longo dia de trabalho; é mais fácil cancelar um treino noturno usando o trabalho ou o cansaço como desculpa. Além disso, malhar muito perto da hora de dormir pode dificultar o sono. Após um treino, a temperatura corporal, o metabolismo e a frequência cardíaca aumentam, o que pode interromper a capacidade do seu corpo de entrar em estado de repouso.

No final das contas, há vantagens e desvantagens em se exercitar pela manhã ou à noite. Outros fatores auxiliam a ter um melhor aproveitamento nos treinos. Muita gente faz uso de suplementos, como o whey protein concentrado, por exemplo, para agir como um complemento dos exercícios. Dormir bem também é importante. A única coisa sobre a qual não resta dúvida é a importância de se praticar exercícios regularmente.

