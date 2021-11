Sem dúvidas não é com qualquer tipo de calçado que pode ser usado para fazer exercícios. Por isso, existem os modelos de tênis até mesmo para correr em esteira. Assim como existem os modelos certos para praticar basquete, futebol etc.

Então para que você não use o tênis errado durante a sua corrida na esteira é preciso conhecer melhor essas linhas, e tudo o que um bom calçado para praticar exercícios precisa ter.

Por isso, eu trouxe esse artigo, para ajudar você a escolher o tênis certo para correr em esteira e não prejudicar sua coluna ou seu joelho durante o exercício. Confira!

Qual melhor tênis para corrida em esteira?

Certamente seja para um tênis para correr em esteira ou em ambiente aberto, o ideal é que o modelo tenha um bom amortecimento de impacto. Até porque é esse elemento que irá proteger a sua coluna e o seu joelho do alto nível de impacto com o solo que essa atividade exige.

Portanto, dê preferência para modelos que tenham uma camada de borracha, silicone etc., entre o seu pé e o chão. Também é importante que o calçado tenha uma leve inclinação na parte traseira para proporcionar uma boa pulsão do seu corpo sem fazer tanto esforço no calcanhar.

De certo, estes são detalhes que farão diferença no bem estar do seu corpo no longo prazo. Principalmente enquanto você prática corridas, seja em esteira ou ao ar livre. Além desses detalhes, também acrescento aqui que a sola do seu tênis para correr em esteira tenha uma boa aderência. Isto é, não derrape facilmente, para te dar mais segurança no momento de exercício. Por fim, não esqueça que o conforto também é indispensável.

Então para ajudar você, preparei uma lista com as principais marcas de tênis para correr em esteira. Assim você escolhe o modelo certo de marcas confiáveis.

1. New balance

Certamente a New Balance é uma marca excelente para quem busca tênis para correr em esteira. Isso porque seus modelos possuem um ótimo solado antiderrapante, tornando o calçado muito seguro para esse tipo de atividade.

Além disso, a marca é muito conhecida pelo conforto de seus calçados e pelo design, que permite que seus modelos sejam usados além da atividade física. Ou seja, com a marca você encontra modelos de mil e uma utilidades.

Por isso, se você já quer garantir os modelos mais bonitos e versáteis da marca acesse o site da Samburá. Aqui você encontra ótimos preços e modelos de tênis realmente versáteis e de qualidade, perfeito para correr, caminhar e/ou até mesmo passear.

2. Nike

Então em segundo lugar dentre as melhores marcas de tênis para correr em esteira colocamos a Nike. Certamente em seu catálogo de produtos esportivos encontramos muitas opções para todas as atividades. Inclusive, a marca possui modelos de diversos preços, cores etc.

Por isso, vêm se tornando uma ótima relação de custo-benefício para quem deseja qualidade. Contudo, os modelos mais baratos da marca, são mais simples em design e não têm muitas opções de cores. Sendo então difícil utilizar os calçados para além de uma função.

3. Asics

Agora, se você busca alta tecnologia nos seus tênis para correr na esteira, certamente a Asics é uma boa opção. A marca japonesa está sempre inovando em seus tênis e trazendo cada vez mais novidades nos seus modelos de tênis.

Contudo, seus modelos não são tão atraentes para quem gosta de um estilo mais casual. Mas se você busca um tênis apenas para correr na esteira, a Asics entrega o melhor em amortecimento.

4. Adidas

Certamente a Adidas é outra marca com modelos muito confortáveis, até mesmo para correr em esteira. Apesar de muitos apenas conhecerem os modelos sociais da marca, ela também possui muitas linhas esportivas trazendo muito mais conforto para a sua atividade física.

Inclusive, seus modelos possuem solados leves, tecidos mais finos que permitem o pé de respirar, opções com ou sem cadarços e uma variação grande de cores, trazendo o ponto forte da marca que é o design simples e casual.

5. Mizuno

Por fim, a Mizuno é bem robusta em design, tecnologia e solado. Assim como a Asics, tenta proporcionar o menor impacto que uma atividade física pode gerar a sua coluna ou joelho. Por isso, também é uma ótima pedida, principalmente para quem preza muito pela durabilidade, pois até mesmo o material da marca é mais robusto. Contudo, os tênis podem ser um pouco pesados.

Conclusão

Resumindo, as principais marcas e fabricantes do mundo possuem muitas opções de calçados, incluindo os tênis para correr em esteira. Apesar de essa funcionalidade não ser descrita em cada modelo, você pode considerar os tênis que são chamados de tênis de corrida. Ou até mesmo comparando as características que descrevi mais acima.

Agora, antes de ir embora, não deixe de compartilhar esse artigo para ajudar ainda mais pessoas!