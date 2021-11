Qual o tempo de vida útil de um amortecedor?

É claro que se você possui algum automóvel de teve a dúvida de que está na hora de trocar os amortecedores deles. Bem, essa deve ser uma pergunta frequente entre todos os donos de veículos.

Além disso é possível que tenha pensado sobre o período de vida desse amortecedor. Mas caso isso nunca tenha passado pela sua cabeça antes, fique calmo(a) estamos aqui para ajudá-lo.

Ficou interessado? Então continue lendo este artigo e descubra o tempo até a próxima troca do amortecedor e o período de vida do mesmo.

Qual o tempo de vida útil dos amortecedores?

Ao que parece, muitos donos de veículos nem sequer sabem que é preciso trocar os amortecedores dos automóveis. Mas, por inacreditável que isso pareça, existe momentos em que será preciso fazer esse serviço.

Por isso saber o momento certo em que essa troca precisa ser feita pode ajudar a evitar que problemas mais graves com o veículo aconteçam no futuro. Ter essa informação, também acaba sendo uma garantia de economia.

Acontece que muitos condutores não dão a mínima para isso, até que outros problemas comecem a aparecer. Afinal quanto tempo de vida possui um amortecedor? Bem, essas peças não possuem uma data de válida pré-determina.

Ou seja, eles podem vir a precisar ser trocados antes que seu veículo faça 10 mil ou até mais de 100 mil quilômetros. Mas isso vai depender de vários fatores, entre eles a forma que estão sendo utilizados pode.

Por exemplo, ao circular com os veículos em estradas mal pavimentadas, pode fazer com que a troca deles seja feita mais cedo do que o planejado. Ao contrário de automóveis que circulam em ruas bem asfaltadas.

Logo não existe uma regra que determine a validade deles. Neste caso é necessário que os amortecedores sejam verificados com certa frequência para saber qual estado dos mesmos.

Caso o profissional ache algum problema ou anormalidade, aí sim deverá ser feita a troca. Outra questão é se o motorista perceber algo de errado ao dirigir o veículo, neste caso a checagem deve ser feita o mais depressa possível.

Essa troca precisa ser feita sempre aos pares, para cada eixo. Por que se um amortecedor novo for posto para trabalhar junto com um usado (mesmo que este ainda funcione) no mesmo eixo, pode acabar atrapalhando na hora de dirigir.

Como saber que está na hora de trocar um amortecedor?

O momento de trocar os amortecedores é ao primeiro sinal de desgaste que possa sinalizar que sua vida útil chegou ao fim. De acordo com um consenso existente, a revisão dessas peças deve ser feita a cada 40 mil quilômetros rodados.

Como foi dito anteriormente vários fatores devem ser observados, desde um veículo conduzido de forma errada, ou dirigido em uma pista mal asfaltada. Porém se você mora em locais onde as pistas são bem pavimentadas, a probabilidade de que as peças durem mais, é alta.

Mas a boa notícia é que o seu carro apresenta sinais que podem indicar que chegou a hora de trocar os amortecedores antigos por novos. Confira:

Desgaste dos pneus e dificuldade na hora de frear: bem um problema pode gerar outros, no caso de um amortecedor desgastado, podem fazer com que o aumente o impacto nos pneus no solo, causando um desgaste maior. Além disso, por não garantir uma boa aderência, acaba dificultando a hora de frear;

bem um problema pode gerar outros, no caso de um amortecedor desgastado, podem fazer com que o aumente o impacto nos pneus no solo, causando um desgaste maior. Além disso, por não garantir uma boa aderência, acaba dificultando a hora de frear; Curvas sem estabilidade: uma pista mal pavimentada acaba desgastando o amortecedor e assim impede que exerça sua função corretamente;

uma pista mal pavimentada acaba desgastando o amortecedor e assim impede que exerça sua função corretamente; Vazamento no amortecedor: esse é outro sinal que as peças estão no fim de sua vida, o vazamento de fluídos, por exemplo óleo;

esse é outro sinal que as peças estão no fim de sua vida, o vazamento de fluídos, por exemplo óleo; Barulhos na suspensão: barulhos incomuns não são bom sinal. Um exemplo é quando a suspensão faz muitos ruídos metálicos quando passa por lombadas, procure um mecânico;

barulhos incomuns não são bom sinal. Um exemplo é quando a suspensão faz muitos ruídos metálicos quando passa por lombadas, procure um mecânico; Carro trepidando: com o amortecedor desgastado, eles não exercem sua função corretamente quando ocorre um impacto no solo, a consequência é que o carro balança demais.

Esses são 5 sinais que seu carro dá avisando que precisa trocar o amortecedor. Por isso fique de olho a todos os sinais estranhos que possam aparecer além desses.

Conclusão

Por fim, você viu que o amortecedor não tem uma data de validade pré-determinada e por conta disso é preciso ficar de olho nos sinais estranhos que possam surgir no seu carro.

Além desses 5 sinais que mostramos, procure sempre está em alerta. Vale lembrar que o amortecedor deve ser trocado em pares para evitar mal funcionamento.

Gostou desse conteúdo? Esperamos ter lhe ajudado em sua busca, deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida, ficaremos felizes em ajudar.