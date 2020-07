Projeto de lei declara São Bento do Sapucaí – “Capital do Esporte Radical”

Projeto da dep. Leticia Aguiar, oficializa cidade que já recebe uma série de competições e eventos radicais atraindo turistas de todo o mundo

Com trilhas, cachoeiras e escalada, São Bento do Sapucaí reúne todas as características para ser declarada como a “Capital do Esporte Radical”, e é uma boa opção para os turistas que buscam belas paisagens e esportes de aventura.

“Capital do Esporte Radical”

Atendendo a pedidos para oficializar a cidade como destino turístico do esporte de aventura, a deputada estadual Leticia Aguiar (PSL) apresentou o Projeto de Lei 396 / 2020 que declara o Município de São Bento do Sapucaí “Capital do Esporte Radical”.

“Quem visita São Bento tem várias opções em todas as modalidades de esporte radical: corrida em montanha, escalada e mountain bike. Além disso a hospitalidade da população, que recebe os esportistas, transformou o Turismo de Aventura em sua principal atividade econômica no município”, declarou Letícia Aguiar .

Deputada estadual Letícia Aguiar (PSL)

O projeto de lei já foi publicado no Diário Oficial, mas ainda depende da aprovação nas comissões permanentes, antes de ser votado em plenário e tornar-se lei.

São Bento do Sapucaí

Distante 175 quilômetros de São Paulo, São Bento do Sapucaí está localizada na Serra da Mantiqueira e além do esporte radical, se destaca também pela cultura quilombola e o Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú.

A cidade já tem recebido uma série de competições e eventos radicais atraindo turistas de todo o mundo, e oferece uma série de roteiros turísticos.