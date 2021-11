São José é referência no uso do Google for Education no Brasil

A Educação municipal de São José dos Campos é o maior caso de licenças Google Workspace for Education no Brasil, com 39 mil contas. Além das ferramentas educacionais da Google disponíveis para uso das escolas municipais, a rede de ensino oferece atendimento inovador, com aulas e projetos mais dinâmicos e modernos por meio das soluções tecnológicas e do programa Educação 5.0.

Os educadores e as escolas receberam também mais de 4.500 Chromebooks educacionais, para aperfeiçoarem seus trabalhos, formações e treinamentos e acessarem os materiais produzidos pela equipe de especialistas do CITE (Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais).

Google Workspace for Education no Brasil

Com o acesso ao Google Workspace for Education é possível integrar ferramentas como: Google Classroom, Google Meet, com acesso simultâneo de até 250 participantes, e transmissões até 100.000 usuários ao vivo, formulários, arquivos compartilhados pelo drive, com maior capacidade de armazenamento de dados.

A Educação tá ON

Na prática isso significa mais eficiência no compartilhamento de arquivos e atividades pedagógicas, melhorias na transmissão de reuniões, aulas, live’s e formações online para profissionais da Educação e alunos, além de relatórios de dados que contribuem na avaliação e acompanhamento de resultados de cada estudante e de todas as escolas.

Todas as escolas municipais recebem investimentos, ferramentas tecnológicas e trabalham as habilidades e competências socioemocionais com o programa Educação 5.0. As ações de inovação da rede de ensino municipal fazem parte do plano de governo da administração municipal.

A implementação do Google for Education em São José dos Campos contou com a contratação da Colaborativa, vencedora do processo licitatório e parceira oficial do Google for Education, que foi uma das facilitadoras em todo o processo.



Habilidades socioemocionais e Tecnologia

A tecnologia é usada como ferramenta que prioriza o desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais dos alunos. Para isso é feito um trabalho em conjunto com as equipes das escolas, atendimento do Serviço Social, projetos e ações do Setor de Orientação Educacional (SOE) e as ações de Empreendedorismo, coordenadas pelo Cedemp (Centro de Educação Empreendedora).

Para a acessibilidade de toda rede de ensino municipal ser possível, a Prefeitura entrega, desde abril, chips com internet para as famílias em situação de vulnerabilidade, podendo distribuir até 10 mil chips.

Educação 5.0

Ao todo, a rede de ensino municipal possui 39 mil contas que têm acesso às ferramentas educacionais disponibilizadas aos alunos, desde o Pré 2 até os anos finais, EJA (Educação de Jovens e Adultos), professores e profissionais da Educação.

Média de 17 mil acessos por dia às atividades e ferramentas disponibilizadas.

Mais de 4.500 Chromebooks disponibilizados para professores e escolas.

Até 10 mil chips para acesso à internet distribuídos aos alunos em vulnerabilidade social.

São José conta ainda com 839 salas de aulas com Wi-fi, computadores e lousa interativa. O acesso a rede de internet é liberado para estudantes e profissionais da Educação.