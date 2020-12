Prefeitura faz novo decreto seguindo fase amarela do Plano SP

A Prefeitura de São José dos Campos publicou nesta terça-feira (1) o decreto nº 18.861 que regulamenta as regras de funcionamento das atividades econômicas no município, seguindo as atualizações do Plano São Paulo que colocou todas as cidades do Estado na fase amarela. As novas medidas valem a partir desta quarta-feira (2).

Fase amarela

A fase amarela do Plano SP não fecha as atividades econômicas, mas torna as regras de funcionamento mais rígidas. Atividades como bares, restaurantes, academias, salões de beleza, shoppings, escritórios, concessionárias e comércios de rua voltam a ter limitações de horário e capacidade de público.

O atendimento presencial fica restrito a 10 horas diárias, sequenciais ou fracionadas, e 40% de capacidade. Já as academias têm limitação de 30% de público. É permitido apenas aulas e práticas individuais, mantendo-se as aulas e práticas em grupo suspensas.

Os estabelecimentos terão que fechar o atendimento local até as 22h. Todos os eventos com público em pé estão proibidos.

Plano SP

Não serão permitidas atividades que geram aglomeração como shows, espetáculos, dentre outros. Fica proibida a realização de eventos ao ar livre no formato de camarotes privativos.

O descumprimento das regras gerais ou especificas determinadas neste decreto e nas demais legislações relacionadas ao enfrentamento do coronavírus acarretará a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 5.000 reais, além de medidas e sanções cabíveis de natureza civil, administrativa e penal. Nas reincidências específicas as multas serão aplicadas em dobro.

Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura reforça o apelo para que toda a população mantenha o engajamento e a mobilização para conter a pandemia, evitando e reforçando as medidas de higiene, como lavar sempre as mãos e usar máscaras em locais públicos.

O que está permitido pelo decreto

Shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres

Ocupação máxima limitada a 40%

Horário reduzido a 10 horas

Praças de alimentação (ao ar livre ou em áreas arejadas)

Adoção dos protocolos geral e setorial específico.

Comércio em geral

Ocupação máxima limitada a 40%

Horário reduzido a 10 horas

Adoção dos protocolos geral e setorial específico.

Serviços em geral

Ocupação máxima limitada a 40%

Horário reduzido a 10 horas

Adoção dos protocolos geral e setorial específico.

Bares, restaurantes e similares

Somente ao ar livre ou em áreas arejadas

Ocupação máxima limitada a 40%

Horário reduzido a 10 horas

Consumo local com encerramento das atividades até as 22h

Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos.

Salões de beleza e as barbearias

Ocupação máxima limitada a 40%

Horário reduzido a 10 horas

Adoção dos protocolos geral e setorial específico.

Academias de esportes de todas as modalidades e centros de ginástica

Ocupação máxima limitada a 30%

Horário reduzido a 10 horas

Agendamento prévio com hora marcada

Permissão apenas de aulas e práticas individuais, mantendo-se as aulas e práticas em grupo suspensas

Adoção dos protocolos geral e setorial específico

Ficam suspensas as atividades em grupo nas quadras de esportes tipo society ou de areia.

Eventos, convenções, atividades culturais, bufês e salões de festas comerciais

Ocupação máxima limitada a 40%

Obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos marcados

Venda de ingressos de eventos culturais em bilheterias físicas ou digitais, desde que respeitados protocolos sanitários e de distanciamento

Assentos e filas respeitando distanciamento mínimo

Proibição de atividades com público em pé

Adoção dos protocolos geral e setorial específico

Horário reduzido a 10 horas

Consumo local com encerramento das atividades até as 22 horas

O funcionamento de bufês será de 10 horas ininterruptas, podendo haver mais de um evento por dia, com intervalo suficiente para higienização do espaço, equipamentos e brinquedos, limitado o horário até as 22 horas.

A fase amarela do Plano SP não fecha as atividades econômicas, mas torna as regras de funcionamento mais rígidas – Foto: Charles de Moura/PMSJC