Prefeitura de São José leva o Vacimóvel para os bairros

Atenção! Atenção! É o Vacimóvel passando no seu bairro!

A partir desta quarta-feira, 1º de dezembro, moradores do Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, estarão ouvindo esse chamado em um carro de som que vai percorrer as ruas do bairro junto com o Vacimóvel, o carro da Vacina.

Vacimóvel

O Vacimóvel é uma ambulância que vai circular pelo bairro das 17h às 21h nesta quarta-feira. Na quinta-feira (2) será a vez do Campos São José, na região leste da cidade. Na sexta-feira (3) o Vacimóvel estará no Altos de Santana.

O horário será sempre das 17 às 21h, para favorecer as pessoas que trabalham. É mais uma ofensiva da Prefeitura de São José para que a população complete sua imunização e receba a dose de reforço.

A meta é vacinar as pessoas aptas a receber a 2ª dose, mas haverá aplicação da 3ª dose também, com o imunizante da Pfizer. O número de faltosos da 2ª dose é de cerca de 66 mil pessoas. É preciso apresentar a carteirinha de vacinação.

Busca ativa

Será como uma busca ativa dos faltosos, fazendo com que as doses cheguem a quem não foi até elas. Os bairros escolhidos para iniciar a ofensiva são os que têm maior número de faltosos da 2ª dose nos registros da Secretaria de Saúde de São José.

Os bairros onde haverá Vacimóvel nas próximas semanas serão divulgados nas redes sociais e no site da Prefeitura com antecedência.

Estão mantidos todos os postos de vacinação do calendário: UBS’s Resolve, Laboratório Cipax Centro e Cipax Espaço Saúde do Vale Sul Shopping das 8h às 17h e no Colégio Tableau das 8h às 21h

Meta do Vacimóvel é aumentar a cobertura vacinal da população com a 2ª dose e dar a dose de reforço – Foto: Adenir Britto/PMSJC