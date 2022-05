Programas da 2ª edição da Campus Party Goiás estão com inscrições abertas

Edição, que acontecerá entre 15 e 19 de junho, já está com as inscrições abertas para Call for Talks, Voluntários, Comunidades e Caravanas

A Campus Party, a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, blockchain, cultura marker, educação e empreendedorismo do mundo, abre as inscrições para os programas Call for Talks, Voluntários, Caravanas e Comunidades. O chamado vale para a 2ª edição da Campus Party Goiás que ocorrerá entre 15 e 19 de junho, no Passeio das Águas Shopping, Goiânia, e já está com os ingressos à venda no site oficial do evento.

Tonico Novaes, CEO da Campus Party

“O principal objetivo dos nossos programas é fortalecer as comunidades que fazem parte do ecossistema da Campus. Queremos garantir que eles tenham o protagonismo necessário para debater na #CPGoiás2 os assuntos que os interessam, assim como estarem liderando o futuro da nossa sociedade”, explica Tonico Novaes, CEO da Campus Party.

Call for Talks

Programa de submissão de conteúdos produzidos por campuseiros para campuseiros. Essa é a ideia do Call for Talks, descobrir novos talentos dentro da rede da Campus Party pelo Brasil. Além disso, a iniciativa tem o intuito de fomentar o engajamento das comunidades dentro das edições da Campus Party, tornando-os mais ativos na programação dos eventos, com o compartilhamento de conteúdo com a sociedade.

“Em toda edição da Campus temos o desafio de apresentar inovações que possam atrair e engajar ainda mais o público. Com isso, nada melhor do que dar a oportunidade para os jovens apresentarem seus talentos”, complementa Tonico.

Call for Talks

Para participar do Call for Talks, é necessário ter mais de 18 anos. No caso de menores de idade precisam ter a autorização e acompanhamento de um responsável legal. O processo de aprovação passa por envio de conteúdo na plataforma #CPGoiás2, avaliação e curadoria da Campus Party, que analisará a relevância do assunto proposto para atualidade e a sinergia da atividade com as temáticas do evento. Os participantes poderão submeter mais de uma sugestão, porém será aprovada apenas uma atividade por campuseiro. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 4 de maio de 2022, por meio do site – https://cpgoias2.vaitercampus.org/#/paginas/call-for-talks.

Principais datas Call for Talks

Inscrições: 06/04/2022 a 04/05/2022.

Data final para curadoria das atividades selecionadas: 11/05/2022.

Data final para alinhamento e confirmação de participação dos selecionados em Segunda chamada: 13/05/2022

Divulgação de todos os selecionados: 16/05/2022

Programa de voluntários

Estão abertas também as inscrições para o programa de voluntários da 2ª edição da Campus Party Goiás. Os participantes auxiliarão na dinâmica do evento, durante seis horas, por dia, dentro dos períodos manhã/tarde e tarde/noite, além de ser uma possibilidade de aprendizado para as futuras carreiras, consumido os conteúdos apresentados na #CPGoiás2. Para os selecionados, será necessário a participação de treinamento presencial no primeiro dia do evento e será gerado certificado de horas. As inscrições podem ser realizadas até 4 de maio de 2022 e está aberta para pessoas de todas as idades. Para mais informações e inscrições: https://cpgoias2.vaitercampus.org/#/paginas/voluntarios

Principais datas voluntários:

Inscrições: Até o dia 04/05/2022.

Seleção: 05/05/2022 a 09/05/2022.

Divulgação: 11/05/2022.

Comunicação e confirmação de participação dos selecionados: 12/05/2022 a 16/05/2022.

Envio de guia de voluntários: 18/05/2022

Treinamento presencial e Início dos trabalhos: 14/06/2022.

Caravanas e Comunidades

A Campus Party Brasil convida as comunidades e caravanas de todo Brasil para participarem da #CPGoiás2. Esses dois programas são bastante especiais para o evento, pois eles trazem o espírito da Campus com eles. “As caravanas e as comunidades parceiras trouxeram para Campus ideias de temáticas e atrações que abrangessem os mais diferentes gostos e interesses”, finaliza Tonico.

As inscrições estão abertas até 4 de maio. Para mais informações, acesse: https://cpgoias2.vaitercampus.org/#/

Principais datas Caravanas:

Inscrições: Até o dia 04/05/2022

Prazo para enviar listagem de integrantes: 23/05/2022

Agendamento de chegada e partida: 23/05/2022 a 27/05/2022

Recepção: 14/06/22, a partir das 12h

Horário máximo para saída do camping: 19/06/22, até as 18h.

Principais datas Comunidades:

Inscrições: 06/04/2022 a 04/05/2022

Data final para inserção dos logos de comunidades parceiras no site: 03/06/2022

Recepção das comunidades parceiras no evento: A partir de 14/06/2022.

Campus Party Goiás – 2ª edição

Arena:de 15 a 19 de junho

Área Open: de 16 a 19 de junho

Local: Passeio das Águas Shopping

Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.