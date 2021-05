São José pode ter filial de empresa aeroespacial dos EUA

São José dos Campos recebeu nesta quarta-feira (5), a visita de representantes da empresa americana Vaya Space, que pretende abrir uma filial no Brasil em breve.

A proposta da empresa é construir uma unidade fabril com 10 mil metros quadrados e gerar cerca de 200 empregos diretos.

São José dos Campos é candidata natural a receber o investimento, por ser a sede desse segmento no país.

Vaya Space

A Vaya Space é uma empresa de propulsão de foguete híbrida e lançadora SmallSat, que aproveita os avanços e novas tecnologias de fabricação dos equipamentos para redução de custos, mantendo o desempenho e a segurança do acesso ao espaço.

Estiveram em São José dos Campos o presidente da Vaya Space, Robert A. Fabian, e o vice-presidente de vendas e marketing, Jack Blood.

Segundo Robert Fabian, o fato de São José dos Campos ser referência no desenvolvimento de tecnologia aeroespacial e contar com um robusto cluster de empresas e instituições ligadas ao setor despertaram o interesse pela cidade.

Ranking

De acordo ranking da Revista Financial Times, divulgado no ano passado, São José é a 3ª melhor cidade estratégica do mundo para receber investimento no setor aeroespacial.

Os executivos fizeram visitas ao INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) e ao Parque Tecnológico, onde se encontraram com 15 empreendedores do setor aeroespacial estabelecidos em São José.

O cluster aeroespacial brasileiro, gerido pelo Parque Tecnológico de São José, reúne mais de 100 empresas aeronáuticas e espaciais, promovendo e estabelecendo parcerias e estimulando a competitividade no mercado local e global.