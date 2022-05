Campus Party Goiás abre as inscrições do programa Startup 360

Em parceria com o Sebrae, programa visa dar visibilidade e mentorias para startups de diferentes portes

A Campus Party Brasil, a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, blockchain, cultura marker, educação e empreendedorismo do mundo, abre as inscrições para o programa Startup 360, realizado em parceria com o Sebrae, que tem como objetivo possibilitar que startups iniciantes e avançadas exponham seus trabalhos. Além disso, as empresas de inovação receberão mentorias e treinamentos. O chamado vale para a 2ª edição da Campus Party Goiás que ocorrerá entre 15 e 19 de junho, no Passeio das Águas Shopping, Goiânia, e já está com os ingressos à venda no site oficial do evento.

CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes

“Um dos pilares da Campus Party é o empreendedorismo. Por meio dele é que temos a oportunidade de conhecer novos negócios e produtos com o foco na inovação. Desta forma, abrimos possibilidades para que essas startups possam apresentar ao mercado seus projetos e produtos. Além disso, temos a oportunidade de entender como estão os negócios atualmente”, explica o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

“Startup 360”

O programa “Startup 360” selecionará startups de inovação Early Stage, que são projetos pouco avançados, mas com equipes bem definidas, primeiros protótipos criados e testados, mas que ainda não receberam investimento. Serão selecionadas também, startups Growth Stage, que são empresas avançadas com uma equipe robusta e desenvolvida, que tenha produtos lançados no mercado, com ou sem investimentos e que já possuam faturamento.

Os critérios da avaliação para a participação no Programa “Startup 360” serão os seguintes: maturidade e o estágio de desenvolvimento da startup; modelo de negócios; equipe; e inovação. A divulgação dos selecionados será no dia 14 de maio de 2022.

Cronograma programa “Startup 360”

Inscrições – 06/04/2022 a 04/05/2022

Seleção – 04/05/2022 a 08/05/2022.

Divulgação dos selecionados – 14/05/2022.

Confirmação de presença – 14/05/2022 a 16/05/2022.

Confirmação de presença da segunda chamada – 17/05/2022 e 18/05/2022.

Envio do manual do expositor – 19/05/2022.

Exposição de startups – 16/06/2020 a 19/06/2021.

Campus Party Goiás – 2ª edição

Arena: de 15 a 19 de junho

Área Open: de 16 a 19 de junho

Local: Passeio das Águas Shopping

Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.