Principais criptomoedas para investir em 2021

2020 não foi um ano fácil para trocar criptomoedas e testemunhou, ao mesmo tempo, uma boa parte de fracassos, picos peculiares e recessões nas tendências da economia global. O aumento da popularidade dos projetos DeFi causou um novo aumento na demanda por criptomoedas e um aumento constante nos preços do rei das criptomoedas, Bitcoin, que atingiu o pico em quase três anos.

O mercado de criptomoedas é atualmente o mais favorável ao investimento por vários motivos:

ü Em primeiro lugar, as moedas nacionais estão sendo desvalorizadas, enquanto as criptomoedas estão provando sua capacidade de se tornar uma nova transportadora de poupança e até mesmo uma maneira de aumentá-la.

ü Em segundo lugar, a popularidade dos pagamentos usando criptomoedas está se espalhando cada vez mais.

Apesar dessas vantagens, muitos ainda se perguntam: a criptomoeda é uma ferramenta de investimento ou uma pirâmide financeira? Também é necessário investir com competência, antes de mais nada, tendo decidido a moeda em que você vai investir. Há vários critérios pelos quais você pode determinar se deve investir em um determinado ativo; e há uma questão aguda – como escolher uma criptomoeda para investir. Mas, ao mesmo tempo, a previsão das perspectivas das criptomoedas em 2021 é importante para escolher a mais promissora delas.

Então, nossas moedas TOP-5 que guardamos em nossas carteiras e acreditamos que vão revelar seu potencial este ano.

Bitcoin

A criptomoeda mais cara com a maior capitalização de criptomoeda que deve estar em todo portfólio de criptomoedas. A falta de desenvolvimento do bitcoin e as altas comissões em sua rede podem assustar os investidores, mas em termos de demanda, ninguém se comparará à criptomoeda líder.

Ethereum

Em 2021, os desenvolvedores de criptomoedas prometeram lançar a tão aguardada atualização Ethereum 2.0, dentro da qual as taxas serão reduzidas em dez vezes, e a largura de banda da rede aumentará para pelo menos 1000 transações por segundo. Na verdade, isso chama a atenção para o Ethereum de investidores de varejo e institucionais.

Chainlink

A rede mais popular de oráculos usada por muitos protocolos da arena de finanças descentralizadas (DeFi). No momento, a Chainlink tem mais de 300 parceiros, e o próprio ecossistema de criptomoedas está se desenvolvendo quase diariamente. Apesar de a Chainlink ter atualizado o seu teto de preço, o projeto ainda vale a pena ser considerado para investimento, tanto em médio como em longo prazo.

Polkadot

Este é provavelmente o protocolo mais conhecido com o qual você pode trocar informações e ativos entre diferentes blockchains. Além disso, com base no Polkadot, você pode criar aplicativos descentralizados escalonáveis, que tornam o projeto automaticamente o principal concorrente do Ethereum.

Em 14 de janeiro, a capitalização de Polkadot aumentou para US$ 11 bilhões, e o preço atualizou seu máximo de cerca de US$ 12. Polkadot está caminhando com confiança para se juntar ao clube dos mais importantes projetos de criptomoedas.

Binance Coin

O token da maior bolsa à vista de criptomoeda e isso diz tudo. Sem exageros, Binance tem um tremendo impacto no mercado não só com um volume gigantesco de negócios, mas também com o lançamento constante de novos e mais produtos inovadores:

1. opções;

2. cartão de débito;

3. apostar:

4. grupos de mineração.

A lista é muito longa. Binance Coin é uma ótima adição para aqueles que negociam com frequência na Binance e acreditam em um grande futuro para a bolsa.

Resumindo

Vimos cinco criptomoedas realmente notáveis que têm bastante chance de se tornarem as mais produtivas em termos de aumento de preço. Ao mesmo tempo, todos os projetos acima não são tão arriscados quanto aqueles fora do TOP-20.

Imagem de Eivind Pedersen por Pixabay