Gastos inesperados podem surgir a qualquer momento e saber quanto você precisa guardar para tal situação é essencial para não comprometer o orçamento ou, pior ainda, ficar endividado. Sejam problemas de saúde, uma viagem imprevista ou uma ajuda financeira para alguém, precisamos estar preparados para uma emergência. Para o bem-estar financeiro, é importante conhecer quanta quantia deve-se destinar para estas situações e quais são as melhores maneiras de armazenar esse dinheiro.

E quando falamos em saúde, é importante saber quanto custa um seguro de vida, pois este tipo de seguro evita que você tenha que desembolsar grandes quantias em caso de um acidente ou fatalidade, podendo atingir grandes montantes de cobertura. Acompanhe mais detalhes para manter a saúde financeira em dia no texto abaixo:

Qual quantia devo guardar para emergências?

A primeira coisa a considerar é a quantia necessária para gastar com emergências. Esta depende do seu estilo de vida, das suas despesas, do tamanho da sua família, entre outros fatores. Para começar, é recomendado guardar pelo menos 3 meses de despesas mensais. Se você é autônomo ou empregado, reserve uma quantia de 6 a 12 meses de despesas mensais.

Existe uma fórmula para calcular o valor a ser economizado:

Total anual de despesas / 12 = Valor mensal

Valor mensal x 3 um 12 = Valor de emergência

Este valor deve ser considerado como seu fundo de emergência, para que você possa ter recursos para uma possível emergência.

Quais são as melhores maneiras de guardar dinheiro?

Existem algumas maneiras recomendadas para armazenar dinheiro de emergência. A melhor forma é poupar essa quantia em uma conta bancária separada, mas você também pode optar por investir parte do dinheiro em títulos com vencimento a longo prazo ou poupar em um certificado de depósito.

Uma conta bancária é ideal para a maioria das pessoas. É rápido, simples e geralmente oferece juros sobre o saldo, o que pode render bons resultados financeiros. Investir em títulos com vencimento mais longo pode lhe trazer ótimos retornos, mas é importante considerar os riscos antes de investir.

Certificados de depósito são excelentes para armazenar uma quantia considerável de dinheiro com segurança, na qual você ganha juros fixos em troca. Muitas vezes, os certificados de depósito oferecem melhores taxas de juros do que as contas bancárias, mas também requerem um compromisso de longo prazo.

Gastos inesperados podem surgir a qualquer momento, por isso é importante guardar uma quantia de dinheiro para emergência. Para determinar quanto guardar, é preciso calcular seu orçamento mensal e multiplicar por 3 ou 12, dependendo da sua situação financeira.

Existem algumas maneiras eficazes de armazenar essa quantia, como poupança, títulos de longo prazo ou certificados de depósito. Seja qual for a sua opção, é importante avaliar todos os riscos antes de fazer o investimento.

Como solicitar a baixa de uma aplicação financeira?

Para solicitar a baixa de uma aplicação financeira, o cliente deve se dirigir à instituição financeira onde possui a conta e solicitar o cancelamento da aplicação. É importante que o cliente esteja munido de todos os documentos necessários, como o contrato da aplicação, para facilitar o processo. Em alguns casos, pode ser necessária a assinatura de um novo contrato para confirmar o cancelamento.

Agora que você já sabe quanto e onde guardar o dinheiro para emergências, revise as suas finanças pessoais e procure guardar mensalmente uma quantia do seu salário para usar nesse tipo de situação.

A verdade é que nunca sabemos quando vamos precisar de uma quantia maior de dinheiro para uma emergência. Então, esteja preparado para este tipo de situação e evite conflitos futuros em caso de um endividamento. Boa sorte!

