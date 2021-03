Por quanto tempo você deve se exercitar para se manter saudável?

Praticar exercícios físicos regularmente é fundamental para aumentar a qualidade de vida

Quando o assunto é saúde, estamos sempre em busca do número exato que vai nos trazer o máximo possível de benefícios. Oito horas de sono por dia, três litros de água, 30 minutos de atividade física… Mas, em todas essas métricas, é importante levar em conta as características próprias de cada pessoa. Afinal, por mais que seja o dito ideal, algumas pessoas, seja por problemas de saúde ou por questões relacionadas à sua rotina, não conseguem chegar nesses números ou simplesmente têm uma necessidade diferente. Por muito tempo, foi ensinado e repetido que 30 minutos diários de atividade física eram o ideal para manter a saúde em dia. Mas, com novas pesquisas e descobertas científicas surgindo com o passar dos anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou suas diretrizes para atividade física.

Por quanto tempo você deve se exercitar?

Segundo especialistas, é recomendado que adultos (entre 18 e 64 anos) pratiquem, semanalmente, ao menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa. Caminhar rapidamente, dançar, andar de bicicleta (menos de 16 km/h) e treinar com pesos são exemplos de atividades físicas moderadas. Corridas, andar de bicicleta (mais de 16 km/h), natação, exercícios aeróbicos, levantamento de peso e jogar basquete, futebol, tênis ou vôlei são exemplos de atividades físicas intensas ou vigorosas. Além disso, a prática de exercícios de fortalecimento muscular por pelo menos dois dias na semana também é recomendada.

Adultos acima dos 65 podem seguir as mesmas recomendações dadas à faixa etária anterior. No entanto, é importante respeitar os limites que podem ser impostos pela idade ou pela existência de condições crônicas. Para idosos (a partir dos 60 anos), a prática de atividades de pouco impacto, como caminhadas, atividades na água, dança e alongamento, bem como as que treinam o equilíbrio, são indicadas.

Crianças e adolescentes (entre 6 e 17 anos) devem praticar uma hora de atividade física por dia, que pode ser composta por exercícios aeróbicos e treinos para fortalecimento muscular e ósseo. Crianças entre 3 e 5 anos devem, idealmente, se exercitar por três horas diariamente. Essas últimas duas métricas podem impressionar, mas é importante lembrar que crianças e adolescentes se “exercitam” durante a brincadeira. Pular corda, dançar, jogar futebol ou basquete, brincar de pique-esconde e até mesmo jogar jogos de videogame que envolvem a prática de exercícios são atividades que podem entrar nessa conta.

Exercícios e dieta balanceada: uma dupla imbatível

Pessoas que praticam atividade física regularmente devem ter uma atenção especial com a dieta. Afinal, os hábitos alimentares impactam não somente a saúde, mas também o desempenho e os resultados da prática de exercícios. Neste sentido, o consumo de suplementos pode ser um forte aliado, auxiliando na melhora do desempenho durante a prática de atividades físicas. O whey protein hidrolisado é um dos mais avançados suplementos em nutrição esportiva e no tratamento médico. Além de contribuir para um melhor desempenho, o consumo deste suplemento também age na reconstrução do tecido muscular após o treino. Vale lembrar que, antes de incluir um suplemento ou fazer qualquer alteração na sua dieta, é importante consultar um médico nutricionista.

Foto:Divulgação