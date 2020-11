Com plano de expansão ousado, Monte Bravo chega na RMVale

Maior escritório credenciado à XP Investimentos volta olhares para a região e prepara unidade em São José dos Campos

O maior escritório de investimentos do Brasil credenciado à XP Investimentos, Monte Bravo, chega em São José dos Campos e inicia seu projeto de expansão na Região Metropolitana do Vale do Paraíba. A empresa prevê um crescimento acelerado e planeja um novo escritório em São José dos Campos, interior de São Paulo. A chegada na cidade surgiu da união com outro escritório de investimentos que já atuava na região e, se destacava pelo desempenho e credibilidade com R$200 milhões sob custódia.

Monte Bravo

Com atuação no mercado desde 2010, a Monte Bravo está entre as maiores empresas de assessoria de investimentos do Brasil. Além disso, foi eleita quatro vezes com melhor atendimento do país, entre os escritórios credenciados à XP Investimentos. A marca chega ao Vale do Paraíba com bagagem nacional: o grupo conta com 10 escritórios espalhados pelo país e busca transformar a vida das pessoas através de uma assessoria de investimentos especializada e atendimento de excelência. Com o projeto de expansão, a Monte Bravo volta os olhares para a nossa região devido a localização estratégica e empresarial, no trecho entre o Rio de Janeiro e São Paulo. A expectativa é de crescimento e o escritório projeta alcançar R$15 bilhões sob assessoria ainda esse ano.

Breno Andrade, sócio e líder na Monte Bravo

No hall de serviços da nova marca que chega à região, o diferencial está na experiência oferecida aos clientes, além da expertise em soluções financeiras. São áreas dedicadas ao atendimento de empresas, investimentos internacionais e ao público Private, por exemplo. A empresa é a única do segmento de assessoria de investimentos a disponibilizar um aplicativo próprio gratuito (para clientes e não clientes) com informações sobre o mercado financeiro, podcasts, calendário de eventos e muito mais. “A chegada da Monte Bravo em São José dos Campos reforça o quanto a região do Vale do Paraíba tem potencial de crescimento no universo financeiro e que o time integrado que já atuava na região crescia na direção correta. Com experiência e qualidade nas operações, essa união de forças vai possibilitar um melhor atendimento, direcionamento e acompanhamento nas aplicações dos investidores na região”, afirma Breno Andrade, sócio e líder na Monte Bravo.

Oportunidade Local

Pensando em um cenário macro econômico e focando no crescimento da região, o escritório pretende fazer a contratação de novos agentes autônomos de investimentos para auxiliar os clientes na tomada de decisão, investindo melhor e contribuindo para conquista de um patrimônio sólido no futuro.

“Nosso objetivo é construir a melhor equipe, com os maiores talentos para que o nível de atendimento e excelência seja o mesmo em qualquer unidade Monte Bravo. Em São José não será diferente e por isso estamos em busca de pelo menos 30 profissionais para trabalhar junto a nós neste desafio”, completa Breno.