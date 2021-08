Nova Freitas Imóveis comemora 73 anos de história em São José dos Campos

Empresa, que começou em 1948 nos fundos da casa do seu Possidônio Freitas, é uma das mais antigas da cidade; reúne hoje excelência no atendimento e investimento em tecnologia.

Referência no mercado imobiliário, a Nova Freitas Imóveis comemora 73 anos neste mês de agosto (dia 19), desde que o seu Possidônio José de Freitas deu os primeiros passos no ramo. Do pequeno escritório nos fundos da casa na avenida Marechal Floriano Peixoto na região central de São José dos Campos, em 1948, a empresa soma conquistas desde então.

Fachada a Nova Freitas Imóveis-Foto/Divulgação

Nova Freitas Imóveis

Com um jeito comunicativo e dom para os negócios, seu Possidônio –que chegou à cidade em busca de tratamento de tuberculose –se transformou num querido empresário –seu nome está estampado hoje em importantes locais da cidade, como escola, avenida e conjunto habitacional.

O amor pela área imobiliária foi herdado pelos netos Esther e Alfredo de Freitas, que comandam atualmente quatro unidades na região: Pindamonhangaba, Caraguatatuba e duas em São José. “Naquela época não existia imobiliária, mas meu avô já se apontava como uma pessoa comunicativa e facilidade de aproximar as pessoas, o que é a arte do corretor de imóveis, assim como conhecimento da cidade”, ressalta o neto.

Para Alfredo, o grande motivo do sucesso e credibilidade da Nova Freitas é a ética e o respeito. “Temos sempre muito cuidado e carinho com todos, desde o cafezinho às negociações. Tudo é feito sempre com muita transparência e verdade, garantindo segurança aos nossos clientes.”

Foto/Arquivo do Possidônio José de Freitas

TECNOLOGIA ALIADA – O investimento em tecnologia é fundamental para a sobrevivência, principalmente diante desse momento difícil de pandemia. “A tecnologia chega para somar, para facilitar a vida das pessoas”, enfatiza Alfredo.

Diante de um mercado ativo, a Nova Freitas saiu na frente com ferramentas digitais, como o sistema “Clique Alugue” – que permite todo o processo de locação online, desde a escolha do imóvel ao contrato.

Além disso, o “indicouganhou.com” e um “chatbot” para agilizar o contato com os internautas. Já para quem preferir, o atendimento presencial é feito com todas as normas de segurança recomendadas.

Neste mês de comemoração para a Nova Freitas Imóveis, as palavras do empresário são de otimismo: “Persistência, coragem e esperança, sempre!”.