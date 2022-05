Positivo aposta em telas IPS full HD para ampliar a imersão em PCs de menos de R$ 1.850

Computadores das linhas Positivo Union e Positivo Duo têm tecnologia de display que garante alto desempenho das imagens, fidelidade de cores, ótimo ângulo de visão e melhor relação custo-benefício do mercado

Mais do que ferramentas de trabalho, os computadores são verdadeiras plataformas de entretenimento em que os usuários podem jogar, assistir a filmes e séries, acompanhar seus criadores de conteúdo preferidos e engajar nas redes sociais. Para uma experiência mais profunda, que amplie a imersão dos consumidores em qualquer que seja a atividade, a Positivo aposta em máquinas com telas de alta definição e tecnologia IPS, que oferece melhor desempenho de imagens, ótima fidelidade de cores, ângulo de visão otimizado e excelente custo-benefício. O recurso presente em PCs de alta performance também pode ser encontrado em notebooks e computadores das linhas Positivo Duo e Positivo Union que custam menos de R$ 1.850.

“Outras tecnologias, como a TN (Twisted Nematic), têm o custo mais baixo, mas a Positivo acredita que a essência do display é a apresentação das informações e, portanto, a qualidade da tela é um requisito prioritário para os usuários, mesmo os de máquinas com preço de entrada”, explica Cinthya Ermoso, gerente de desenvolvimento de novos produtos da Positivo Tecnologia. “Os consumidores buscam cada vez mais monitores de alta qualidade que atendam suas necessidades de entretenimento de uma maneira mais imersiva. Neste cenário, temos a tecnologia IPS como a melhor relação custo-benefício da atualidade”.

Vantagens da Tela IPS

Além dos benefícios técnicos relacionados à qualidade da imagem e fidelidade das cores, os displays full HD com tecnologia IPS mantêm boa visibilidade para o usuário mesmo em perspectivas de 178°, e ainda geram uma economia de energia de até 30% em relação a outras telas, o que ajuda a preservar a bateria carregada por mais tempo e a economizar na conta de luz. Outra vantagem é a resposta inteligente à luz branca, adaptando-se melhor a diversos ambientes e situações de imagens e brilho.

IPS full HD

“A tecnologia IPS também evita as famosas manchas escuras que aparecem quando o usuário toca na tela de produtos touch. O Positivo DUO, que é um 2 em 1, oferece a vantagem de ter um vidro com a sensibilidade ao toque (touch) aplicado sobre o painel LCD Full HD IPS”, explica Cinthya.

Relação custo x benefício e resolução

Os outros tipos de tela mais comuns do mercado não apresentam o equilíbrio entre custo e performance oferecido pela tecnologia IPS, como explica a gerente da Positivo. “A tela com tecnologia TN tem um menor custo e é utilizada em muitos produtos de entrada, mas entrega um ângulo de visão bastante limitado, imagens mais escuras e representação deficiente de cores. Já a tela VA (Vertically Aligned) garante um contraste e tempo de resposta superiores à IPS, só que tem um custo mais elevando e um ângulo de visão inferior. Diante disso, colocando na balança os prós e os contras de cada opção, a tela IPS pode ser facilmente apontada como a opção mais democrática do mercado”, conclui Cinthya.

Quando o assunto é resolução, a tecnologia IPS pode estar inserida em qualquer uma, da HD (1280×720) à Ultra HD (3840×2160), ou superior, e isso certamente impacta no preço para o consumidor final. “Optados por modelos Full HD (1920×1080) nas linhas Positivo All in One e Positivo DUO por acreditar no melhor equilíbrio para os usuários, já que essa resolução oferece uma ótima qualidade de imagem – com muita nitidez, definição e quantidade de pixels – a preços acessíveis”.

Preços promocionais

Até 6 de junho, os preços dos computadores das linhas Positivo Union e Positivo Duo que já eram bons estarão ainda melhor, graças à promoção Mês de Aniversário Positivo. Além de ofertas especiais, consumidores que usarem o cupom POSITIVOBDAY e escolherem pagar com PIX terão 10% de desconto pela forma de pagamento e mais 12% pelo código, além de frete grátis para todo o Brasil. Dessa forma, o notebook 2 em 1 Positivo DUOC464D touch (com caneta) , que custava R$ 2.299,00 e está em promoção por R$ 1.999,90, pode sair por apenas R$ 1.583,21. Já o Positivo Union C 41TAi-21, que passou de R$ 2.999,90 para R$ 2.299,00 na promoção, com os descontos adicionais pode ser adquirido por R$ 1.820,81.

Para mais informações sobre os produtos da Positivo, visite o site oficial da marca.

POSITIVO

A Positivo é uma marca de computadores, smartphones, tablets e acessórios pertencente à Positivo Tecnologia. A empresa brasileira de tecnologia possui, além da Positivo, um portfolio de marcas próprias e representadas é composto por Positivo Casa Inteligente, Positivo Servers & Solutions, Positivo Tech Services, Positivo As a Service, VAIO, Compaq, Anker, Infinix, 2A.M e Educacional. A Positivo Tecnologia também desenvolve, fabrica e comercializa dispositivos para ambientes conectados, produtos para infraestrutura de TI como servidores, terminais inteligentes de pagamento e soluções integradas de tecnologia educacional. Também oferece serviços de locação de equipamentos de informática e mobilidade, suporte técnico e mídia programática em websites. Para informações adicionais sobre a marca Positivo e a empresa Positivo Tecnologia, acesse www.positivotecnologia.com.br.