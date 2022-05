Colinas Shopping participa da Campanha do Agasalho 2022

Centro de compras é um dos pontos oficiais de arrecadação de roupas,agasalhos, cobertores e outros itens que serão doados para população em situação de vulnerabilidade social

O Colinas Shopping participa mais uma vez da Campanha do Agasalho, como ponto oficial de arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores. As caixas para doação foram distribuídas pelas portarias do centro de compras para receberem as contribuições até o dia 15 de julho.

Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos

A campanha, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, visa arrecadar e distribuir cobertores, roupas novas e em bom estado para garantir a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade social nos meses mais frios do ano. Meias, cachecóis, gorros, roupas para bebês e sapatos são outros itens que podem ser doados.

As caixas personalizadas também foram distribuídas em outros locais da cidade, como órgãos públicos municipais, comércio, empresas privadas, escolas e igrejas.

Paralelamente à arrecadação, na próxima semana serão montadas em diferentes pontos da cidade as “lojas solidárias” para distribuição dos produtos arrecadados à população em situação de vulnerabilidade social.

Campanha do Agasalho 2022 no Colinas Shopping

Até 15 de julho

De segunda a sábado (das 10h às 22h), domingos e feriados (das 11h às 20h)

Av. São João, 2.200, Jardim das Colinas, São José dos Campos (SP)

Mais informações sobre a campanha: www.doasaojose.com.br

Colinas Shopping

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997 pelo empresário e filantropo Ronald Levinsohn (1935-2020), está localizado em uma área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com mais de 130 lojas, oferece um mix de produtos, serviços e conveniências, reunindo marcas exclusivas na região, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiúso do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip São José dos Campos e à torre comercial Colinas Green Tower.