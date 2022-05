Comunidade Pinheirinho dos Palmares promove concurso cultural em busca de artistas da periferia

O projeto, que faz parte da campanha #GuetoCria, além de incentivar os novos talentos vai premiar os 10 melhores vídeos com a quantia de R$ 200

Idealizado por um grupo de amigos da comunidade Pinheirinho dos Palmares, localizada em São José dos Campos, o Coletivo Bunker em parceria com o Zumbi Cultural, projeto multicultural e de fomento à educação e empregabilidade, com o intuito de promover a arte e a cultura na região e oferecer oportunidades aos artistas locais, lança o concurso #GuetoCria que vai selecionar os 10 melhores vídeos com temáticas relacionadas às artes plásticas, teatro, música, dança, rap, performance, circo e audiovisual.

Artistas iniciantes, moradores de zonas periféricas do Vale do Paraíba, poderão se inscrever até o dia 25 de maio no concurso cultural por meio das páginas do Instagram do Zumbi Cultural e Gueto Festival. Serão aceitos vídeos com no mínimo 1 e com no máximo de 10 minutos de duração.

Além do prêmio em dinheiro no valor de R$ 200, os dez artistas que tiverem seus vídeos selecionados por um júri de fora da equipe do concurso vão ter a sua arte divulgada nas redes sociais do projeto e na programação do #GuetoFestival que vai ocorrer nos dias 26 e 27 por meio das plataformas digitais Instagram, Facebook e Youtube e nos dias 28 e 29 de forma presencial, na E.M.E.F Maria Antonieta, em São José dos Campos.

Coletivo Bunker

Sobre: O Coletivo Bunker em parceria com o Zumbi Cultural – Projeto Multicultural e de Fomento à Educação e Empregabilidade, destinado à comunidade Pinheirinho dos Palmares e proximidades, contribui de forma coletiva com a reconstrução do nosso território e da compreensão de pertencimento da arte periférica.

Concurso cultural Gueto Cria



Até o dia 25 de maio

Inscrições: https://www.instagram.com/zumbicultural/