É fato que o ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo por causa do novo coronavírus. No entanto, é fato também que poderia ter sido muito mais difícil. Saber como a tecnologia amenizou as dificuldades da pandemia é um ponto importante para quem quer entender como a situação ficou mais fácil de lidar e enfrentar com alguns recursos tecnológicos. Por exemplo, se essa pandemia tivesse acontecido nos anos 90, a situação seria muito mais difícil.

Existem vários tipos de tecnologia que foram usadas para enfrentar os muitos desafios da pandemia do novo coronavírus. Elas ajudaram tanto no combate efetivo ao vírus e no tratamento de pessoas com a Covid-19, quanto em ajudar as pessoas a ficar em casa de quarentena, reduzindo a taxa de contaminação nas grandes cidades e em praticamente todos os países.

Como a tecnologia amenizou as dificuldades da pandemia

A pandemia trouxe uma série de dificuldades para todas as sociedades. Basicamente, o novo coronavírus é um vírus de transmissão muito facilitada e com uma taxa de mortalidade considerada alta para quem se transmite tão facilmente assim.

Além disso, o vírus é transmissão por, na média, 2 dias antes da pessoa ter qualquer sintoma. Ou seja: a pessoa é infectada e 3 dias depois passa a ser transmissora do vírus. No entanto, só demonstra os primeiros sintomas 5 dias depois da infecção, o que faz com que por 2 dias, a pessoa transmita o vírus sem saber.

Por isso, e considerando a limitada capacidade do sistema de saúde de lidar com tantas pessoas, criaram-se dois problemas para a sociedade: o primeiro é o de identificar mais rapidamente quem está com o vírus para tratar e isolar a pessoa; o segundo é o de manter as pessoas em casa para reduzir o nível de contaminação para que o sistema público possa lidar com isso.

A tecnologia, portanto, ajuda na resolução desses dois problemas, agindo como um facilitador para diagnósticos e tratamentos, bem como para viabilizar a permanência em casa das pessoas. Veja a seguir uma lista com as tecnologias que ajudaram nessa pandemia!

5 tecnologias que ajudaram nesse período

1. Delivery

Os aplicativos de delivery, como o Rappi, foram essenciais para ajudar a manter as pessoas em casa por mais tempo durante essa pandemia. Isso porque eles permitiram que as pessoas comprassem comida no supermercado, remédios na farmácia e muitos outros produtos sem precisar sair de casa.

Dessa forma, ficou muito mais fácil para as pessoas ficarem em casa, já que as suas principais necessidades poderiam ser entregues ao fazer pedidos e pagar pela comodidade do smartphone. Não à toa, o número de pedidos em aplicativos do tipo aumentou 103% no primeiro semestre do ano.

2. Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial é a tecnologia mais citada quando se fala sobre o futuro. No entanto, ela já é uma realidade hoje, sendo usada em várias área. Por exemplo, se você faz uma busca no Google, o buscador usa IA para poder encontrar o melhor resultado para você.

Na pandemia do novo coronavírus, vários sistemas de Inteligência Artificial foram criados para analisar as chapas de pulmão das pessoas e ajudar a identificar quem estava infectado mais rapidamente. Isso ajudou a salvar vidas, pois permitiu que as pessoas com o vírus pudessem se isolar de forma mais ágil.

3. Streaming

O streaming foi um dos principais recursos para ajudar as pessoas a ficar em casa. Afinal, nada mais tedioso do que ficar dias e dias a fio em nossa casa, “sem fazer nada”, não é mesmo?

No entanto, plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e Disney+ forneceram entretenimento para as pessoas, ajudando a encontrar algo a assistir e passar o tempo durante a quarentena.

4. Computação em nuvem

Muitas pessoas passaram a trabalhar no modelo home office durante a pandemia. A maior parte dos cargos que podem ser feitos em computador puderam ser direcionados para trabalhar em casa. Isso só foi possível por causa da computação em nuvem.

Ela permite que vários serviços digitais, como softwares e outras plataformas, possam ser acessadas de qualquer dispositivo com uma conexão com a Internet. Assim, o profissional não precisa mais do computador do trabalho para executar sua função, pode fazê-la de casa mesmo.

5. Vacinas

Por fim, as vacinas são peças tecnológicas essenciais. Atualmente, várias empresas já divulgaram testes preliminares para o desenvolvimento de vacinas, com a Pfizer inclusive já pronta para produzir 1,3 bilhão de doses de vacinas para 2021. Com isso, as chances da crise do coronavírus acabar em 2021 são ótimas.

Agora que você já viu como a tecnologia amenizou as dificuldades da pandemia, pôde compreender como tivemos sorte em nascer em uma época com tantos recursos tecnológicos para facilitar a nossa vida em uma situação como essa. Com esses tipos de recursos tecnológicos, enfrentar a quarentena foi mais fácil, o que ajudou a salvar vidas em todos os lugares.

