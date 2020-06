Novo Swift 5 da Acer reúne estilo, portabilidade e desempenho

Resumo do editor

A Acer anuncia o novo notebook Swift 5 que oferece uma nova visão de produtividade: potente, mas ainda assim leve o suficiente para ser levado para todo canto durante o dia. O dispositivo ultra portátil se destaca por seu design e desempenho, com uma estética profissional respaldada por funcionalidade impressionante. O modelo deste ano possui bordas ultra estreitas que possibilitam proporção de 90% entre a tela e a borda, uma tela sensível ao toque com vidro Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass, e novas cores, como verde névoa.

“O novo Swift 5 muda o conceito do que podem ser os notebooks finos e leves”, declara James Lin, gerente geral de notebooks, negócios de produtos de TI da Acer Inc. “Uma potência de produtividade dentro de um chassi elegante e ultra portátil, o Swift 5 é uma opção excelente para profissionais que estão sempre em movimento e buscam um dispositivo capaz de acompanhar seu ritmo”.

Menos de 1 kg1: faça mais com menos

O Swift 5 (SF514-55) da Acer é um notebook ultrafino e leve que faz a intersecção entre estilo, potência e portabilidade. O chassi de 14,95 mm é feito de magnésio-lítio e magnésio-alumínio de alta qualidade, possibilitando que ele use processador Intel® Core™ de 10ª geração com placa de vídeo potente integrada baseada na nova arquitetura Xe da Intel e GPU NVIDIA® GeForce® MX350 opcional, com peso abaixo de 1 kg1. Toda essa potência possibilita que ele rode diversos aplicativos de uma vez, e 1 TB de armazenamento SSD PCIe de alta velocidade sobre LPDDRAX de 16 GB garante que os aplicativos sejam carregados rapidamente. Além disso, quem está no escritório ou em alguma chamada com videoconferência vai gostar de poder controlar quanto ruído o dispositivo emite, alternando entre três modos de resfriamento: silencioso, normal, ou de desempenho.

Estética esbelta e uma tela deslumbrante

O Swift 5 tem um design elegante que vem em duas paletas de cores: verde névoa ou dourado safári, ambas com detalhes dourados. O chassi todo em metal do notebook é definido por ângulos agudos confiantes e um perfil minimalista que faz dele uma excelente opção para profissionais que querem causar boa impressão. Porém, o design do Swift 5 não se resume só à aparência. O modelo deste ano inclui uma dobradiça especialmente projetada que ergue levemente o dispositivo quando a tela é aberta, permitindo uma experiência de digitação mais ergonômica, melhor desempenho térmico e, o que é mais notável, faz com que a tela do dispositivo fique mais em destaque.

Quando o notebook é aberto, ele revela um trackpad generosamente grande e uma tela de toque IPS FHD de 14”[iv], ambos compatíveis com gestos de vários dedos para oferecer uma experiência incrivelmente intuitiva. A tela possui brilho de 300 nits1, cobre 72% da gama NTSC e é circundada por bordas ultra estreitas nos quatro lados, o que permite uma proporção de 90% entre a tela e as bordas, criando uma experiência imersiva de visualização que torna o Swift 5 perfeito para curtir um filminho e relaxar depois do trabalho.

Vidro Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass

A tela de toque do Swift 5 é coberta por uma camada de vidro Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass2, especialmente formulada para reduzir o crescimento de micro-organismos que causam odores e manchas na tela de toque.

Além disso, os usuários têm a opção de incluir também uma solução antimicrobiana[v] no touchpad, no teclado e em todas as tampas do dispositivo.

Total conectividade e bateria que dura o dia todo

O Swift 5 tem uma bateria potente de 56 Wh1 que dura o dia inteiro e pode ser carregada com rapidez, rendendo quatro horas de uso[vi] depois de apenas 30 minutos de carga. Uma série de opções de conectividade, como portas USB tipo C, Thunderbolt™ e USB 3.2 Gen 2, além de Intel® Wi-Fi 6 (GIG+) de banda dupla e Bluetooth 5.0, fazem com que ele seja uma excelente escolha para profissionais e usuários que precisam trabalhar em trânsito. Para conveniência e segurança, o Swift 5 também vem equipado com um leitor de impressão digital integrado para o Windows Hello. Ele também é compatível com Wake on Voice, possibilitando que os usuários ativem com a voz e consultem o Windows 10 mesmo que a tela esteja apagada.

Preços e disponibilidade

Ainda não existe confirmação para data de comercialização do produto no Brasil. As especificações, preços e disponibilidade exatos variam de acordo com a região. Para saber mais sobre disponibilidade, especificações do produto e preço em mercados específicos, entre em contato com o escritório Acer mais próximo através do site www.acer.com.

ACER

Fundada em 1976, a taiwanesa Acer é uma empresa de tecnologia dedicada à concepção, venda e suporte de produtos inovadores que melhoram a vida das pessoas e as mantém atualizadas e conectadas. Com cerca de 7 mil funcionários, a Acer engloba desde tecnologia ligada à Internet das Coisas para jogos a realidade virtual, com equipe dedicada à pesquisa, design, marketing, venda e suporte de produtos e soluções que quebram barreiras entre pessoas e tecnologia. No Brasil, a Acer está presente há 11 anos e encontra-se entre as líderes em faturamento e volume de vendas no varejo. Com sua linha atual de produtos focada em notebooks, monitores, projetores e acessórios para diversos tipos de uso, a Acer possui equipamentos com alta performance, design com conteúdo e recursos eficientes e inovadores para o gamer, designer, educadores, escritórios e uso doméstico.

