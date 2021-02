Porto de São Sebastião cria Rota Caiçara para a valorização da cultura regional

O passeio, parte dele feito no mar, em barcos de pesca, tem como objetivo gerar renda para a Associação de Pescadores de Boiçucanga

O Porto de São Sebastião e a Associação de Pescadores de Boiçucanga desenvolveram um percurso especial no Litoral Norte de São Paulo para os turistas que querem explorar a cultura regional e os costumes dos pescadores locais. Chamado de “Rota Caiçara”, o percurso tem duração de três horas e parte dele é feito no mar, em barcos de pesca.



Além de resgatar a cultura, o programa vai destinar 85% do valor da excursão para a Associação de Pescadores. “O programa torna-se ainda mais importante nos tempos atuais, quando a pandemia afetou a renda de muitos trabalhadores. Com o Rota Caíçara, além de incentivar o turismo local, encontramos uma boa solução para ajudar os pescadores a recuperar parte da renda perdida com a crise”, destaca João Octaviano Machado Neto, secretário estadual de Logística e Transportes.

Durante todo o passeio, são compartilhadas histórias, curiosidades e um pouco da rica cultura regional. A programação tem início no rancho dos pescadores, na Praia de Boiçucanga. Lá, os visitantes têm um bate papo com Lavínia de Matos, uma das moradoras mais antigas da vila, e um café da manhã típico com bolo de taioba e café de garapa. Depois, a primeira parada é a apresentação do cerco de pesca flutuante, técnica ensinada aos caiçaras por imigrantes japoneses.



Na Ilha dos Gatos, além de diversas espécies de pássaros como tico-tico e tié sangue, há uma curiosidade histórica: o local foi escolhido pela família Rockefeller para a construção de uma casa na época da segunda guerra mundial e, durante a parada, é possível avistar as ruínas.

Os guias Caiçaras ainda vão mostrar as regiões onde ficavam grandes bananais, o Morro da Cruz, a Pedra Itaipu e Itapoã que na língua tupi significa água que vem das pedras e pedra que ronca, respectivamente.



“O aspecto mais importante deste programa é que ele foi elaborado e implantado pela própria Comunidade Caiçara local, sob orientação da DTA Engenharia, que presta serviço de monitoramento ambiental do Porto de São Sebastião. Acredito que este seja o primeiro processo de desenvolvimento de um roteiro turístico pela própria Comunidade, o que, certamente, garantirá melhorias contínuas e maior perenidade do roteiro”, afirma Paulo Oda, presidente da Companhia Docas de São Sebastião que administra o Porto.

As saídas para o passeio são diárias, nos horários das 9h e 14h, e podem ser adquiridas em pousadas, hotéis e agências turísticas da região.



O projeto – O novo percurso turístico do Litoral Norte tem como o objetivo o resgatar a cultura caiçara e gerar renda para a Associação de Pescadores de Boiçucanga.



Como parte do projeto, a Companhia Docas, ofereceu treinamento aos pescadores participantes, por intermédio de sua contratada DTA Engenharia.

Localização: Píer Público do Rio Boiçucanga, Rua Mossoró S/N no fim da rua.

Horários de saída: 9h e 14h todos os dias (de acordo com as condições do tempo)

Contato: (12) 99644-8845, https://linktr.ee/rotacaicara