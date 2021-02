São José Futsal conhece os adversários e formato da Liga Nacional

O São José Futsal já conhece o formato e quem serão os seus adversários na Liga Nacional após a realização da Assembleia Geral do campeonato por videoconferência entre os franqueados, convidados, representantes e dirigentes da LNF.

São José Futsal

Ainda sem data certa para a estreia, os joseenses já sabem que estarão na chave A da competição, que conta com três chaves. Seguindo o formato do ano passado, os jogos serão ida e volta na primeira fase. Classificam-se as 5 primeiras equipes de cada grupo, mais o sexto melhor colocado dentre os três grupos. Depois da primeira fase a Liga Nacional vai para a fase mata-mata a partir das Oitavas de Final, com jogos de ida e volta até o final.

Liga Nacional de Futsal

A chave do São José é composta por São José, Magnus, Corinthians, Santo André / Intelli, Umuarama, Joaçaba e Jaraguá.

Já a chave B tem Joinville, Carlos Barbosa, Cascavel, Atlântico Erechim, Assoeva, Marreco, Blumenau e Dourados / Juventude. Por fim a chave C vem com as equipes de Tubarão, Pato, Praia Clube, Minas, Campo Mourão, Foz, Brasília e Copagril.

Além da Liga Nacional o São José também disputa a Copa do Brasil, o Campeonato Estadual e o Metropolitano na temporada 2021.