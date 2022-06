Cooperativa dos Servidores Municipais inaugura posto de atendimento em Caraguatatuba

Novo posto do Sicoob Cressem no Jardim Primavera oferece facilidades e soluções financeiras para servidores municipais da Prefeitura, Câmara e Instituto da Previdência

Com plano de expansão para todo Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, o Sicoob Cressem (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais) inaugurou um novo posto de atendimento em Caraguatatuba. A partir de agora, os cooperados servidores e aposentados da Prefeitura, Câmara e Instituto da Previdência poderão usufruir das soluções financeiras oferecidas pela cooperativa.

A inauguração do posto de atendimento aconteceu no último dia 14, com a presença de representantes da Câmara e Instituto da Previdência, além de dirigentes do Sicoob Cressem. Com 123 mil moradores, o município conta agora com uma cesta completa da Cooperativa dos Servidores Municipais com todos os serviços oferecidos num único lugar.

Sicoob Cressem

Instalado no Jardim Primavera, o posto de atendimento já oferece serviços como abertura de conta corrente para pessoas físicas e empresas, consórcios de imóveis e carros, seguros para diversas modalidades, crédito pessoal, empréstimo consignado, portabilidade salarial e de dívidas, financiamentos, cartões de créditos, pagamentos e saques, previdência e investimentos.

Presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Paulo Alciprete

“A inauguração desse posto de atendimento reforça o comprometimento do Sicoob Cressem em levar as soluções financeiras eficientes para os servidores no Litoral Norte. A nossa missão é contribuir com a vida dos cooperados facilitando o acesso aos serviços para a conquista de sonhos e metas”, disse o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Paulo Alciprete.

Caraguatatuba

O novo posto da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais (Sicoob Cressem) em Caraguatatuba fica na rua Miguel Varlez, N° 227 – Sala 1, no Jardim Primavera. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (12) 3904-9555.



Fotos: Divulgação.