Prefeitura de São José melhora o serviço de táxi

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, está realizando algumas medidas para melhorar ainda mais o serviço de táxi do município. As mudanças atendem a um pedido do Sindicato dos Taxistas Autônomos da cidade.

Entre elas, está a liberação para que os taxistas, quando estiverem com passageiros, possam trafegar pelos corredores exclusivos de ônibus. A portaria que autoriza a possibilidade já foi publicada e não permite o embarque ou desembarque de passageiros nos corredores.

Também foi enviado à Câmara um projeto de lei que permite a utilização de veículos dos modelos sedan médio ou superior ou SUVs de cor preta no serviço. “O carro executivo preto no serviço de Táxi vem sendo solicitado pelas empresas para os seus executivos”, disse Sidney Pirozzi, presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos de São José dos Campos.

“Transitar pela faixa exclusiva do ônibus é uma solicitação antiga da classe e dará mais agilidade nas viagens, melhorando o serviço para os passageiros. O sindicato e os taxistas agradecem a Prefeitura pelo apoio e acréscimo de diferenciais no serviço de táxi”, completou Pirozzi.

Segurança

Recentemente, a Prefeitura de São José dos Campos também ampliou as medidas de segurança do decreto que regulamenta e disciplina o uso do sistema viário urbano do município para a exploração de serviço de transporte privado por aplicativo. As mudanças obrigam as empresas que operam o serviço na cidade a implantarem mais medidas de segurança com relação aos usuários.

Taxistas poderão trafegar pela faixa exclusiva de ônibus – Foto: PMSJC