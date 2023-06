“Velhos Caminhos, Novas Estradas”: Prefeitura lança maior programa de recuperação de estradas rurais

Projeto tem investimento inicial de mais de R$5,4 milhões e atenderá 19 estradas do município

Na noite desta terça-feira, 30/05, tivemos a alegria de oficializar o lançamento de “Velhos Caminhos, Novas Estradas”, o maior programa de investimentos em estradas de São Bento do Sapucaí, por meio da assinatura do Projeto de Lei 187/2023, em cerimônia realizada na Prefeitura Municipal.

O projeto tem por objetivo calçar trechos críticos das nossas estradas vicinais para atender a população que lida com a poeira em épocas de seca e com a lama durante o período de chuvas. Dessa forma, será possível facilitar o acesso da população rural a serviços básicos como educação, saúde e lazer, e promover o turismo e a agricultura local. Um grande passo para o desenvolvimento e economia da nossa região.

“Velhos Caminhos, Novas Estradas”

Com um investimento inicial R$ 5.450.000,00, a primeira fase do programa irá atender 19 estradas em todas as regiões da cidade. O programa “Velhos Caminhos, Novas Estradas” é mais um compromisso da Prefeitura com o bem-estar, segurança e a qualidade de vida da população.

São Bento do Sapucaí

O evento contou com a presença da prefeita, Ana Catarina Bonassi; o vice-prefeito, Fábio Luiz dos Santos Silva, carinhosamente conhecido como Binho; a presidenta de Câmara dos vereadores, Thaynara Christine Pereira; que assinaram o Projeto de Lei 187/2023 para a realização do programa. Também estiveram presentes vereadores, secretários da administração municipal, autoridades e convidados. Além disso, durante o evento foi transmitida uma live para que a população fizesse parte desse momento tão importante para o município.