PerigoNoturno já alcança números estratosféricos antes mesmo do lançamento oficial

Foi com satisfação que Luan Santana anunciou na noite desta quarta-feira (22) a nova faixa de trabalho do álbum LUAN CITY. O que surpreende o cantor e mesmo a sua gravadora Sony Music é que a hashtag #PerigoNoturno, faixa em questão, já bate a casa dos M, com 2,5 milhões de incidências no TikTok, endossando o fôlego orgânico da música composta por Felipe Marins, Edson Garcia, Júnior Pepato e Diego Silveira.



“Perigo Noturno”

“Perigo Noturno”, já embalada no imaginário popular, segue sua sina de um sono inspirador, sublinhando a intensidade de Luan e de sua aclamada plateia. O lançamento está marcado para o dia 30 de junho, às 21h, em todas as plataformas digitais. Confira a letra:

Perigo Noturno”O risco de um solteiro quando ingere álcool

É perder o celular numa baladaEmbebedar na volta e errar de casa

Amanhecer com alguém que nunca viu na vida

Apagar um caminhão de stories que postou, mas não devia

Mas são riscos de solteiros normais

Que saem, dane-se, tanto faz

Mas não é meu caso

O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu álcool

De nós dois eu me arrependo de tudo

Dos trocentos te amo, dos beijos suando

Das noites que nós dormiu junto

Mas às três da madruga, rodado na rua

A carência procura um assunto

E eu vou atrás de quem eu fujo

Eu me arrependo de tudo

Dos trocentos te amo, dos beijos suando

Das noites que nós dormiu junto

Mas às três da madruga, rodado na rua

A carência procura um assunto

E eu vou atrás de quem eu fujo

Você é o meu perigo noturno”

EM TEMPO: Luan se apresenta amanhã na Festa de São João de Caruaru (PE).

Luan Santana