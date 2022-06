GP São Paulo Internacional de Ciclismo 2022 está confirmado

Prova será no dia 9 de julho, em Interlagos. Evento terá inscrições gratuitas pelosite, mas organização pede a doação de 2 km de alimentos não perecíveis

Um dos mais importantes eventos do calendário paulista de ciclismo está de volta. É o GP São Paulo Internacional de Ciclismo, programado para o Autódromo Internacional José Carlos Pace, localizado na Avenida Senador Teotônio Vilela, nº 261, em Interlagos, no feriado de 9 de Julho, em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932. O evento será aberto somente a ciclistas federados das categorias Elite e Open, masculino e feminino, e será válido pelos rankings de estrada da Federação paulista de Ciclismo e da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Classe 4.

José Cláudio dos Santos, o Facex, presidente da FPCiclismo

“Estamos felizes com o retorno da prova. Ainda não é o que planejávamos, pois queremos incluir mais categorias, mas é um recomeço importante. Gostaria de agradecer à Prefeitura, Secretaria de Turismo, SEME, e a todos que ajudaram a confirmar o evento, em especial ao vereador Sansão Pereira”, destaca José Cláudio dos Santos, o Facex, presidente da FPCiclismo.

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até o dia 7 de julho, ou até que o limite de mil ciclistas seja atingido. Osinteressados em participar deste evento especial deverão, obrigatoriamente, preencher a ficha de inscrição pelo do linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwyFX1Y53uFRGejvtDUrkgV8hP-HRl-cAMIfjPXTRsFmnVgg/viewform.

Detalhes para a inscrição de menores de 18 anos estão à disposição no Regulamento. As categorias são as seguintes: Feminino – Elite – 23 anos e +/ Open – 30 anos e +; Masculino – Elite – 23 anos e +/Open A – 17-35 anos/ Open B – 36 anos e +.

A inscrição não terá cobrança de taxas em dinheiro, mas será condicionada à doação de 2 (dois) quilos de alimentos não perecíveis. Estes deverão ser entregues durante a retirada do kit dos atletas (número dorsal para a competição), que acontecerá no dia 8 de julho de 2022, na sede da administração da Federação Paulista de Ciclismo, na Rua Antônio de Godoi, nº 122 – sala nº 122 – Centro – São Paulo (metrô São Bento). Período para a retirada é das 10 h às 19 h. Não haverá outra forma de inscrição ou pagamento (doação).

Em todas as categorias serão premiados os cinco (5) primeiros colocados com troféus. Para as categorias Elite Feminino/Masculino haverá uma premiação em dinheiro assim definida: 1º R$ 1.000,00; 2º R$ 800,00; 30 R$ 600,00; 4º R$ 400,00; e 5º R$ 200,00.

Programação

6 h – Abertura Oficial

6 h/6h45 – Abertura da Secretaria

1ª Bateria

7 h – Elite Masculino 2 h

7h01 – Open Masculino – Largada única – 1h30

7h02 – Elite Feminina – Largada única – 1h10

7h02 – Open Feminino – Largada única – 1 h

O GP São Paulo Internacional de Ciclismo 2022 é uma realização da Prefeitura de São Paulo, pela SEME, e Federação Paulista de Ciclismo, com supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo.

Mais informações no site oficial, www.fpciclismo.org.br