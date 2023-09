Passando por São José dos Campos em outubro e por São Paulo em novembro, Revelando SP divulga lista de atividades

Com mais de mil projetos inscritos, evento oferece ao público destaques da cultura tradicional paulista: artesanato, culinária e expressões artísticas

O Revelando SP, realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, acaba de divulgar as atividades para a edição de 2023. O evento, que acontece entre 26 e 29 de outubro no Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), em São José dos Campos, e de 16 a 19 de novembro no Parque da Água Branca, em São Paulo, oferece ao público o melhor da cultura tradicional do Estado, com muita gastronomia, artesanato e expressões artísticas.

Com chamamento aberto entre julho e agosto, o Revelando SP deste ano registrou a inscrição de 213 municípios, quase o dobro em comparação com a edição de 2022. Destes, 79 não haviam participado do programa. Foram 1.030 projetos inscritos, no total.

Foram selecionados 127 municípios, que levam ao evento 303 ações. Fazendo jus ao nome do programa, estarão representados 15 municípios que não estiveram na última edição (Amparo, Buritama, Charqueada, Cordeirópolis, Ferraz de Vasconcelos, Guapiara, Itapecerica da Serra, Itapirapuã Paulista, Lindóia, Monte Mor, Novo Horizonte, Potim, Ribeirão Branco, Ribeirão Pires e Vargem Grande Paulista) e 121 iniciativas inéditas, que revelam muito da cultura paulista, entre artesanato (122), manifestações artísticas (100) e culinária (81).

“Tínhamos um compromisso estabelecido com a secretária [estadual da Cultura, Marília Marton] de fazermos um evento que chegasse ao maior número possível de cidades, contemplando a adequação e diversidade das atividades”, disse Glaucio Franca, diretor-geral da Amigos da Arte. “Em 30 dias, a equipe da APAA foi incansável em conversar com gestores culturais de cidades de todos os tamanhos para a conscientização da importância deste evento, tão aguardado e que divulga e fortalece a cultura rica e diversa do estado”.

Revelando SP

Maior festival de economia criativa e cultura tradicional do estado de São Paulo, tem como propósito valorizar o patrimônio imaterial paulista. Com mais de 50 edições realizadas em 26 anos, é uma festa que reúne a pluralidade da culinária tradicional, o artesanato, a música e as diversas manifestações da cultura popular regional. O encontro fomenta a troca de experiências, a articulação entre comunidades, a extroversão dos saberes e fazeres e a criação de oportunidades de geração de renda. Os participantes do evento são escolhidos através de chamada pública, na qual os municípios indicam os expositores e artistas que representam suas tradições culturais.

O evento produz impacto econômico de mais de R$ 100 milhões e tem retorno estimado em R$ 24,50 para cada R$ 1,00 investido. A acessibilidade e a sustentabilidade também são marcas do evento, com a aplicação de milhares de metros quadrados de piso especial e com mais de três toneladas de materiais reciclados.

Associação Paulista dos Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é a maior Organização Social de Cultura em difusão no estado de São Paulo, responsável pela gestão e produção de programas como Revelando SP e Circuito CultSP, além de manter os equipamentos Teatro Sérgio Cardoso, Teatro Estadual de Araras e Mundo do Circo. A organização trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da APAA, que tem como principal objetivo a difusão da produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em 19 anos de atuação, a organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.